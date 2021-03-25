Ece Seçkin'in bu hali sosyal medyada gündem oldu

OKB ve Temizlik Hastalığı olan sanatçı, klip senaryosu gereği duvarı kırdı ve çamura girerek izleyicilere ilgi çekici görüntüler sundu. Çamurun içerisinde olduğu esnada solucanları gören Ece Seçkin, çekimi bitirmek için yoğun bir çaba sarf etti ve çekim bittiğinde ise kendisini tutamayarak gözyaşlarına boğuldu.

'ÇEKİMLERDE ZORLANDIM'

& ;Temizlik hastalığından dolayı sahnenin çekiminde çok zorlanan Ece Seçkin'in ağlayarak sonlandırdığı klibin görüntüleri sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.