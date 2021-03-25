Ece Seçkin'in bu hali sosyal medyada gündem oldu
25.03.2021 16:58
Son günlerde 'Yastık' isimli son teklisinin klibi ile gündemde olan Ece Seçkin, klipte duvarı kırdığı ve çamura yattığı sahnelerle sosyal medyada gündem oldu
OKB ve Temizlik Hastalığı olan sanatçı, klip senaryosu gereği duvarı kırdı ve çamura girerek izleyicilere ilgi çekici görüntüler sundu. Çamurun içerisinde olduğu esnada solucanları gören Ece Seçkin, çekimi bitirmek için yoğun bir çaba sarf etti ve çekim bittiğinde ise kendisini tutamayarak gözyaşlarına boğuldu.
'ÇEKİMLERDE ZORLANDIM'
& ;Temizlik hastalığından dolayı sahnenin çekiminde çok zorlanan Ece Seçkin'in ağlayarak sonlandırdığı klibin görüntüleri sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
Son Dakika Film gibi olay! Eli silahlı isyancılardan milli takım otobüsüne operasyon Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Şampiyon güzelden çarpıcı iş kararı! Para biriktirmek için akşamları çalışmaya başladı Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı İkinci çocuklarını kucaklarına alan Eser - Berfu Yenenler'in büyük mutluluğu! İşte bebeğe verdikleri isim Engelli genci öldüresiye döven "Delikanlı Fırat", emniyete böyle getirildi Erdoğan onlardan vazgeçmiyor! 10 ayrı büyük kongrede değişmeyen 3 isim: Hayati Yazıcı, Ömer Çelik ve Öznur Çalık