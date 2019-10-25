Son Dakika Haberleri: Ece Seçkin'in titizlik derecesi: Yanımda nevresim taşırım
Son Dakika Magazin Ece Seçkin'in titizlik derecesi: Yanımda nevresim taşırım

Ece Seçkin'in titizlik derecesi: Yanımda nevresim taşırım

1 saat önce

Yoğun turne programından bahseden Ece Seçkin, zorlandığı tek konunun titizlik hastalığı olduğunu dile getirdi.

Ece Seçkin'in titizlik derecesi: Yanımda nevresim taşırım, System.String[]

Yoğun turne programından bahseden Ece Seçkin, zorlandığı tek konunun titizlik hastalığı olduğunu dile getirdi. Ünlü popçu, "Hastalık derecesinde titizim, otellere kendi yastığımı ve nevresimimi yanımda götürüyorum o derece" dedi.

Ece Seçkin, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:14 
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