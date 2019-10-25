Ece Seçkin'in titizlik derecesi: Yanımda nevresim taşırım
1 saat önce
Yoğun turne programından bahseden Ece Seçkin, zorlandığı tek konunun titizlik hastalığı olduğunu dile getirdi.
Yoğun turne programından bahseden Ece Seçkin, zorlandığı tek konunun titizlik hastalığı olduğunu dile getirdi. Ünlü popçu, "Hastalık derecesinde titizim, otellere kendi yastığımı ve nevresimimi yanımda götürüyorum o derece" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:14
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