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Ece Seçkin Karamürsel'i Coşturdu - Son Dakika

Ece Seçkin Karamürsel'i Coşturdu

06.07.2021 13:08
Ece Seçkin Karamürsel'i Coşturdu, System.String[]

Yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle geçen hafta Cumartesi günü ertelenen Ece Seçkin konseri Karamürsel Sahili Kordon'da gerçekleştirildi.

Yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle geçen hafta Cumartesi günü ertelenen Ece Seçkin konseri Karamürsel Sahili Kordon'da gerçekleştirildi. Kocaeli'de Yaz Neşesi, Sen de Gel etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde Ece Seçkin, en güzel şarkılarını Karamürselliler için söyledi. Pandemi nedeniyle uzun bir aradan sonra ilk kez seyircisi ile buluştuğunu söyleyen genç sanatçı, "Yeniden seyircimle buluşmaktan çok mutlu ve heyecanlıyım" dedi. Konserin sonunda alanı dolduran Karamürselliler hep birlikte çiftetelli oynadı.

BAŞKAN YILDIRIM VE EŞİ KONSERİ VATANDAŞLARLA İZLEDİ

Karamürsel Sahili Kordon'da kurulan sahnede gerçekleşen Ece Seçkin konserini çok sayıda vatandaş izledi. Konseri Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da eşi Tuğba Yıldırım da birlikte vatandaşların arasında izledi.

YENİDEN SEYİRCİMLE BULUŞTUM

Öte yandan pop müziğin sevilen ismi Ece Seçkin konser öncesinde verdiği röportajda duygularını dile getirdi. Konser nedeniyle heyecanlı ve çok mutlu olduğunu söyleyen Seçkin, "Pandemi ve karantinalar nedeniyle uzun zaman seyircimden uzak kaldım. Bugün Karamürsel'de yaz etkinliği ile onlarla bir araya geldim. Bu anlamlı fırsat için çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu. Sahneye yoğun alkış ve sevgi gösterileriyle çıkan Ece Seçkin, ilk iki şarkısının ardından Karamürsellileri selamladı. İki yıl aradan sonra ilk kez sahneye çıktığını söyleyen sanatçı, "Size kavuşmanın manevi hazzını yaşıyorum. Sizi çok özledim. İki yıl eve kapandık, bu akşam burada evlere kapanmanın acısını çıkarıyoruz' dedi.

KARANTİNA GÜNLERİNDE YAZDIĞI ŞARKIYI SESLENDİRDİ

Ece Seçkin, uzun zaman sonra yeniden çıktığı sahnede seyircisine bir de sürpriz yaptı. Karantina günlerinde, evde kapalı olduğu dönemde yazdığı "Yastık" adlı şarkısını ilk kez Kocaeli'de Karamürselliler için seslendiren sanatçı büyük beğeni gördü.

BAŞKAN YILDIRIM VATANDAŞLARI SELAMLADI

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da sahneden vatandaşlara seslenerek 'hoş geldiniz' dedi. Vatandaşların Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılını kutlayan Başkan Yıldırım, birlik beraberlik ve sağlıklı günler geçirme temennilerinde bulundu. Başkan Yıldırım, Karamürsel için önemli ve anlamlı bir günde kendilerini şarkılarıyla yalnız bırakmayan sanatçı Ece Seçkin'e teşekkür etti.

BAŞKAN YILDIRIM'DAN AŞI ÇAĞRISI

Başkan Yıldırım, konuşmasında aşı kampanyasına da destek vererek, vatandaşları aşı olmaya davet etti. Gençlere seslenen Başkan Yıldırım, 'Gençler özellikle sizlerden, bir ağabeyiniz olarak, aşı olmanızı rica ediyorum. Gerek siz gerek sevdikleriniz aşı olun' dedi. Başkan Yıldırım sahneden ayrılmadan önce de genç sanatçı Ece Seçkin'e kurtuluş günü etkinlikleri çerçevesinde yanlarında olduğu için teşekkür ederek, tablo ve Karamürsel Sepeti içinde çiçek hediye etti.

HEP BERABER ÇİFTETELLİ

Konserin sonunda ise Karamürsel Sahili Kordon etkinlik alanını dolduran vatandaşlar hep birlikte çiftetelli oynadı. Ortaya çıkan görüntüler yaza ve yeniden hayata merhaba dedirtti.

Ece Seçkin Karamürsel'i Coşturdu

Ece Seçkin, Karamürsel, Cumartesi, Konser, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Ece Seçkin Karamürsel'i Coşturdu - Son Dakika


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