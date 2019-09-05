Ece Seçkin Kula'nın kurtuluş gecesinde sahne aldı

Kula'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü sebebiyle düzenlenen Kurtuluş etkinliklerinin son gününde pop müziğinin sevilen ismi Ece Seçkin sahne aldı.



Kurtuluş etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserlerin son gününde hayranıyla bir araya gelen pop müziğin sevilen ismi Ece Seçkin, birbirinden güzel eserleriyle meydanı dolduran vatandaşlara coşkulu bir gece yaşattı. Birbirinden hareketli dans grubu ile sahneye çıkan pop müziğin sevilen ismi Ece Seçkin, dans grubu ile yaptığı gösterilerle meydanı dolduran vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.



Konser esnasında sahne önünde ağlayan bir kızı gören ünlü sanatçı Ece Seçkin, kendisi ile fotoğraf çekilmek isteyen küçük seyircisi Eylül Açıkbaş'ı sahneye çıkararak fotoğraf çektirdi.



Konserde sahneye çıkan Kula Kaymakamı Kemal Duru ile Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümünü kutladı.



Ünlü sanatçı Ece Seçkin, konuşmaların ardından alanı dolduran binlerce vatandaşı seslendirdiği şarkılarla coşturdu.



Kula'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü sebebiyle düzenlenen Ece Seçkin konserine, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, sivil toplum kuruluş başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA