Ece Seçkin Red Bull GamerSZone'un konuğu oldu - Son Dakika

Farklı birçok içerik ve özel programlarla oyun severlerle buluşan Red Bull GamerSZon'un son konuğu oyun tutkusuyla tanınan şarkıcı Ece Seçkin oldu.

Red Bull GamerSZon, oyunseverlerin ekran başından ayrılamayacağı birbirinden farklı programlarıyla birbirinden özel konukları ağırlıyor. Varböyletipler tiplemeleriyle sevilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu'nun sunumuyla renklenen programın son konuğu Ece Seçkin oldu.

Programın ikinci bölümüne konuk olan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, ilk olarak Kıvanç Talu ile eğlenceli bir söz düellosuna girdi ve bu düellonun galibine mega bilgisayar karar verdi. Ardından ikili biri video oyunu, diğeri fiziksel oyun olmak üzere iki farklı oyunda kozlarını paylaştı.

'OYUNLARLA ARAM OLDUM OLASI ÇOK İYİ'

Oyunlara olan tutkusuyla tanınan Seçkin, "PUBG Mobile'ı ilk kez oynadığım zamanlar turnede olduğumuz bir dönemdi. Hayatımızın önemli bir kısmı konserlerde ve buna bağlı olarak yolda, otelde ve havalimanında geçiyor. Bekleme süreleri veya uzun bir yol söz konusu olabiliyor. Bu nedenle evden çıkarken genelde yanımdan ayırmadığım iki şey, o ay başladığım kitap ve PUBG Mobile telefonum oluyor. PUBG Mobile'a başlarken böylesine büyük bir oyun grubumuzun olacağını ve bunun klana kadar gideceğini hiç düşünmemiştim" dedi.

Ece Seçkin, "Oyunlarla aram çocukluğumdan beri çok iyidir. The Sims ile başladığım oyun macerama PUBG Mobile ile devam ediyorum. Simülasyon ve battle royale tarzındaki oyunları çok seviyorum. Bu aralar evde Microsoft Flight Simulator rüzgarı esiyor fakat oldukça zor bir simülasyon oyunu. Umarım bir gün başarılı bir iniş gerçekleştirebilirim" dedi.

Kıvanç Talu ile kıyasıya bir rekabet yaşayan Seçkin yaşadıkları tecrübeyi şu sözlerle özetledi:

"Red Bull GamerSZone'un program formatı kesinlikle çok eğlenceli. Alışılageldik bir programdan çok farklı. Gerek dekoru gerek atmosferiyle çok keyifli bir çekim oldu. Red Bull ekibine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Kıvanç ile düelloya girmek ise berbat bir duygu, buradan girecek arkadaşlara tek bir önerim var: Sakın girmeyin."

"YENİ ŞARKI İÇİN GÜN SAYIYORUZ"

Son olarak yeni bir şarkı hazırlığında olduklarını belirten Ece Seçkin, "Sevgili Faruk Sabancı ile ortak yaptığımız şarkıda çalışmaların sonuna geldik. İçime sinen çok güzel bir şarkı oldu diyebilirim. İkimiz de bu projeden çok keyif aldık. Şimdi şarkımızı müzikseverlerle buluşturacak olmanın heyecanı kapladı ikimizi de. Gün sayıyoruz" dedi.

Red Bull'un oyun dünyasına ait en heyecanlı programları Red Bull GamerSZon Youtube kanalında oyun severleri bekliyor. Win.gs/GamerSZon adresini ziyaret edip abone olan izleyiciler her cuma saat 18.00'da yayınlanacak yeni bölümlerle buluşacak.