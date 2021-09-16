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ECE SEÇKİN VE ÇAĞRI TERLEMEZ MUTLULUĞA "EVET" DEDİ! - Son Dakika

ECE SEÇKİN VE ÇAĞRI TERLEMEZ MUTLULUĞA "EVET" DEDİ!

16.09.2021 02:50
ECE SEÇKİN VE ÇAĞRI TERLEMEZ MUTLULUĞA

Başarılı pop yıldızı Ece Seçkin, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Çağrı Terlemez ile Beykoz Çubuklu 29 adlı mekanda masalsı bir gecede dünyaevine girdi. Ünlü çiftin nikahı sonrası ilk dansları ve mutlulukları kameralara yansıdı.

Ünlü çiftin düğününe sanat camiası başta olmak üzere cemiyet hayatının önde gelen isimleri akın etti. Çiftin nikah şahitliklerini Ece Seçkin'in yakın arkadaşları Danla Biliç ve Derya Uluğ ile birlikte ünlü sunucu Esra Erol Özbir, başarılı sanatı Ozan Doğulu ve Çağrı Terlemez'in yakın dostu Alper Toyoğlu yaptı. Anadolu yakasında mutluluğa 'evet' diyen ünlü çiftin bu coşkulu anları adeta karşı kıyıdan duyuldu. Nikah kıyıldıkt?n sonra aile cüzdanı Ece Seçkin'e verildi. Seçkin, obj?ktifl?r? cüzdanı sallayarak poz verdi.

Ece Seçkin mutluluk anlarını şu sözlerle belirtti; "Çok heyecanlıyım. Bu heyecan başka hiçbir şeyin heyecanına benzemiyormuş. Çok mutluyum, hayatımın aşkıyla sonsuzluğa imza attım. Bu duyguyu yaşamak isteyen herkes umarım bu mutluluğu yaşar. Çok heyecan verici, çok duygusal bir haldeyim. Ben çok şanslıyım. Hayatımın aşkı ile evlenmeyi Allah bana nasip etti."

Ece Seçkin'in çiçeği burnunda eşi Çağrı Terlemez ise sevinçlerini şu sözlerle ifade etti; "Herkes heyecan duyacağı bir evlilik yapsın. Biz bu heyecanı en doruklarında yaşadık. Bu heyecanı anlatamam. Çok mutluyuz. Ben de kendimi çok şanslı hissediyorum."

Çiftin mutlu görüntüleri, sosyal medyaya bomba gibi düştü. Birçok sosyal medya kullanıcısının büyük ilgi gösterdiği düğünde, genç sanatçı Ece Seçkin güzelliği ve gelinlikleri ile de dikkat çekti.

ECE SEÇKİN VE ÇAĞRI TERLEMEZ'İN DÜĞÜNÜNE ÜNLÜLER AKIN ETTİ!

Birçok ünlünün katıldığı düğün, renkli görüntülere sahne oldu. Ece Seçkin ve Çağrı Terlemez'i bu çok özel günlerinde yakın arkadaşları yalnız bırakmadı. Geceye katılanlar arasında; Danla Biliç, İrem Derici, Enis Arıkan, Sinan Akçıl ve eşi Burcu Kıratlı, Esra Erol, Cem Belevi, Ziynet Sali ve eşi Erkan Erzurumlu, Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök, Merve Özbey ve eşi Kenan Koçak, Ozan Doğulu ve sevgilisi Hera, Gülden, Faruk Sabancı ve sevgilisi Dilay Korkmaz gibi seçkin isimler yer aldı.

ECE SEÇKİN: GELİNLİKLERİM KARAKTERİMİ YANSITIYOR!

Başarılı pop yıldızı Ece Seçkin, nikahına saatler kala hazırlık anlarını sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla gözler önüne serdi. Merakla beklenen düğün öncesi paylaşılan fotoğraflar gündeme oturdu. Dakikalar içinde binlerce beğeni alan görseller, ünlü birçok isim ve Ece Seçkin'in hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Ece Seçkin, gelinlikleri ile ilgili şu cümleleri kullandı; "Öncelikle düğünümde bu kadar güzel gelinlikler giyeceğim için çok şanslıyım. Gelinliklerin hepsi beni yansıtıyor. Bu gelinlikleri sevgili Merve Kırşan ve Tuba Albustanoğlu ile birlikte Rewaken imzası altında tasarladık. Bu çok heyecan verici. Gelinliklerden biri için çok sıra dışı diyebilirim. Diğer gelinliklerimde ise daha prenses bir Ece Seçkin var. Özellikle sıra dışı olarak tanımladığım gelinliğim, alışık olduğunuz çılgın ve şaşırtıcı Ece'yi yansıtıyor."

Gün boyu tüm kamuoyunun yakından takip ettiği evlilik töreni akşam da parti ile devam etti. Çift, yakın dostları ve ailesi ile birlikte eğlence dolu dakikalar yaşadı.

Ece Seçkin ve Çağrı Terlemez çiftinin düğününe katılan ünlü isimler, bu özel gecede sahne aldı. Baştan aşağı her ayrıntının düşünüldüğü bu muhteşem gecede, organizasyonları üstlenen L'unique Event, kusursuz bir geceye imza attı.
ECE SEÇKİN VE ÇAĞRI TERLEMEZ MUTLULUĞA EVET DEDİ!
ECE SEÇKİN VE ÇAĞRI TERLEMEZ MUTLULUĞA EVET DEDİ!
ECE SEÇKİN VE ÇAĞRI TERLEMEZ MUTLULUĞA EVET DEDİ!
ECE SEÇKİN VE ÇAĞRI TERLEMEZ MUTLULUĞA EVET DEDİ!
ECE SEÇKİN VE ÇAĞRI TERLEMEZ MUTLULUĞA EVET DEDİ!
ECE SEÇKİN VE ÇAĞRI TERLEMEZ MUTLULUĞA EVET DEDİ!
ECE SEÇKİN VE ÇAĞRI TERLEMEZ MUTLULUĞA EVET DEDİ!
ECE SEÇKİN VE ÇAĞRI TERLEMEZ MUTLULUĞA EVET DEDİ!

Derya Uluğ, Ece Seçkin, Esra Erol, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin ECE SEÇKİN VE ÇAĞRI TERLEMEZ MUTLULUĞA 'EVET' DEDİ! - Son Dakika Magazin


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