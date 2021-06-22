Ece Sükan arkadaşına poz verdi! 'Bir de böyle çek'

Ünlü oyuncu önceki gün Before Sunset Beach'teydi. Tek başına denize girip güneşlenen Öztürk, daha sonra yanına gelen arkadaşıyla uzun süre sohbet etti.

Akeroğlu, 1 saate yakın süren fotoğraf çekimi sırasında Sükan'a poz önerilerinde de bulundu. Çekim sonrası fotoğrafları inceleyen ikili, üzerlerindeki kumlardan kurtulmak için yeniden denize girdi.

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