Son Dakika Haberleri: Ece Temelkuran ile 'bir Ülke Nasıl Kaybedilir' Üzerine: Yaşadığım Şey Sürgün Değil

Ece Temelkuran ile 'bir Ülke Nasıl Kaybedilir' Üzerine: Yaşadığım Şey Sürgün Değil

2 saat önce

"Bana sürgün demeyin.

"Bana sürgün demeyin. Hayatımın bu bölümünü yolculuğumun bir parçası gibi hissediyorum" diyor yazar Ece Temelkuran. Euronews Türkçe'nin söyleşi programı RÖP'te Rengin Arslan'a yeni kitabı How to lose a country'yi (Bir ülke nasıl kaybedilir) anlatan Temelkuran, popülizm tehdidine vurgu yapıyor...…

İLGILI HABERLER : https://tr.euronews.com/2019/02/28/ec...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:21 Kaynak: Youtube

Euronews, Ece Temelkuran, Yenikadinda Gösterme, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti İzmir Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Ailelere Ücretsiz Olarak Patates ve Soğan Dağıtımına Başladı

Mehmet Metiner'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a Ağır Sözler: Hainsiniz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 15:32:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ece Temelkuran ile 'bir Ülke Nasıl Kaybedilir' Üzerine: Yaşadığım Şey Sürgün Değil
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]