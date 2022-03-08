Ece Üner: "Bugün gücümüzü yeniden keşfetme günü olsun" - Son Dakika
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Ece Üner: "Bugün gücümüzü yeniden keşfetme günü olsun"

08.03.2022 21:21

Ece Üner: "Bugün gücümüzü yeniden keşfetme günü olsun"KOCAELİ Kocaeli'de düzenlenen Kadın ve Aile Şurası'na katılan sunucu Ece Üner, "Büyük sosyal devrimlere baktığınızda içinde kadın mücadelesini görüyorsunuz. Bugün gücümüzü yeniden keşfetme günü olsun.

Ece Üner: "Bugün gücümüzü yeniden keşfetme günü olsun"

KOCAELİ Kocaeli'de düzenlenen Kadın ve Aile Şurası'na katılan sunucu Ece Üner, "Büyük sosyal devrimlere baktığınızda içinde kadın mücadelesini görüyorsunuz. Bugün gücümüzü yeniden keşfetme günü olsun. Çünkü küçücük dokunuşlarla dünyayı değiştirebilen tek canlı kadındır. Gücünüzün farkına varın" dedi.

Kocaeli'de farklı konularda eylem planlarını hazırlamak için bu zamana kadar 5 çalıştay düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA), 6. çalıştayında Kadın ve Aile Şurası düzenlendi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen programa, Ece Üner de konuşmacı olarak katıldı.

Katılımcılar

Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programa; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadetin Hülagü, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, siyasi partilerin il başkanları, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve kadınlar katıldı.

"Bugün gücümüzü yeniden keşfetme günü olsun"

Kadının hayattaki yeri ve önemini vurgulayan Ece Üner, "Büyük sosyal devrimlere baktığınızda içinde kadın mücadelesini görüyorsunuz. Bugün gücümüzü yeniden keşfetme günü olsun. Çünkü küçücük dokunuşlarla dünyayı değiştirebilen tek canlı kadındır. Gücünüzün farkına varın. Sizler çok değerlisiniz. Fark oluşturan Türk kadınlarını da unutmamak gerekiyor. Kendimize örnek alacağımız kadınlarımız var. Bunlar Sabiha Gökçen, Halide Edip Adıvar. Bugün ise NASA'ya giden ilk Türk bilim kadını Feryal Özel. Annesi ve babası doktor. 'Toplumları geleceğe taşıyan bilimdir' diyor. Pandemi bize gösterdi ki aşı bulmak lazım, maske bulmak lazım. Bunda da kadınların katkısı kesinlikle azımsanamaz. O yüzden bilime katkısı olacak kız çocuğu yetiştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"8 Mart kutlanacak bir gün değildir"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise "8 Mart 1857'de New York'taki bir tekstil fabrikasında polis, grevci işçilerin üzerine kapıları kilitledi. Daha sonra fabrikada çıkan yangından kaçamayan 120 kadın hayatını kaybettiği bir gündür. Kutlanacak bir gün değildir. Sahteliklerin içinde yaşıyoruz. Anneler, kadınlar bir gün mü hatırlanmalı. Şura'da beklenen şu; bildiğiniz doğruları unutun. Bize tanımlanan rolleri unutun. Kadından ve erkekten beklenen her ülke, her bölge, her il için değişir. Hatta ailelerde bile değişiktir. Kent Konseyiyle yürüttüğümüz Yerel Destek Programını tanıtımını yaptık. Konu başlıklarımızı açıkladık. Bunlardan biri kadın ve aile. Sizden istediğimiz kadın derneklerinin bu projeye katılması ve hibelerden faydalanmasıdır. Yaptığımız çalışmalar kentte birlik beraberliği pekiştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Şiddet bulaşıcı ve öğrenilen bir davranıştır"

Kadının iş hayatındaki yerine değinen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise "Kamu çalışanları arasında kadınlarımızın oranı yüzde 43'tür. Her 100 kişiden 43'ü kadın. Sosyal güvenlik kurumuna bağlı iş yerlerinde çalışan kadınların oranı ise yüzde 28 seviyesinde. Kısaca yaklaşık 20 bine yakın kadınımız sosyal güvenlik kurumlarına bağlı iş yerlerinde istihdam ediliyor. Kadına yönelik şiddeti önleme kapsamında elektronik kelepçe gibi net bir duruşumuz var. Şiddet önleme merkezlerimiz var. Buraya gelen kadınlarımıza yönelik sosyal, ekonomik ve psikolojik destekler verilmektedir. Kadın konuk evlerimiz dahil olmak üzere kira ve eşya yardımı yapılmaktadır. Şiddet bulaşıcı ve öğrenilen bir davranıştır" diye konuştu.

Ece Üner: Bugün gücümüzü yeniden keşfetme günü olsun
Ece Üner: Bugün gücümüzü yeniden keşfetme günü olsun
Ece Üner: Bugün gücümüzü yeniden keşfetme günü olsun

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Tahir Büyükakın, Ece Üner, Kocaeli, Mart, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ece Üner: 'Bugün gücümüzü yeniden keşfetme günü olsun' - Son Dakika


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