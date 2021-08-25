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"Ece Üner ile Susma" dertlere çare bulmaya devam ediyor - Son Dakika

"Ece Üner ile Susma" dertlere çare bulmaya devam ediyor

25.08.2021 12:38

Tek mağdur kendisi değilmiş!

Tek mağdur kendisi değilmiş!

Evlendirme vaadiyle dolandırıldığını iddia eden 39 yaşındaki Fatma öğretmen Susma'ya damgasını vurdu. Sosyal medya üzerinden kendisini inşaat mühendisi olarak tanıtan kişiden evlenme teklifi alınca görüşmeye karar verdi. Dolandırıldığı günü anlatan Fatma öğretmen, Batıkan isimli kişinin kendisini hipnotize ettiğini, mobil bankacılık üzerinden kredi çektikten sonra kendisini bankaya götürdüğünü ifade etti. Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından dolandırıldığını anladıktan sonra araştırma yapmaya başlayan tek mağdurun kendisi olmadığını fark eden Fatma öğretmen, mağdur edildikten sonra Susma'ya çıkarak hakkını aramaya başladı…

Mağdurlardan biri de Nadiye öğretmen!

Ece Üner ile Susma'nın bulduğu bir diğer mağdur Nadiye öğretmen yayına katıldı ve aynı şekilde sosyal medyadan tanıştığı Batıkan tarafından evlenme teklifi alarak dolandırıldığını dile getirdi.

"Leyla ile Mecnun gibiydik"

Programda işlenen bir diğer konu ise şöyle; Yurdagül, "Leyla ile Mecnun gibiydik" dediği 21 yıllık evliliği birden bozan eşi ile yüzleşmek istiyor.

Susma'ya katılan Yurdagül, kendisinden 20 yaş büyük olan eşinin çocuklarını kendisine karşı kışkırttığını ve eve bakmadığını iddia etti. 2 buçuk yıl önce evi terk eden eşi, ödemediği borçları yüzünden Yurdagül'ün evine icra gönderdi. "Evimizde kalorifer bile kalmadı" diyerek göz yaşlarını boğulan Yurdagül durup dururken mutlu yuvasını bozan eşinden boşanabilmek için başarılı sunucu Ece Üner ve ekibinden yardım istedi.

Uzman psikiyatrist Prof. Dr. Tanju Sürmeli ve Av. Mustafa Tırtır'ın da danışman olarak yer aldığı "Ece Üner ile Susma", hafta içi her gün saat 16.00'da canlı yayınla Kanal D'de...

Ece Üner ile Susma dertlere çare bulmaya devam ediyor

Ece Üner, İnşaat, Kredi, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Ece Üner ile Susma' dertlere çare bulmaya devam ediyor - Son Dakika Magazin


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