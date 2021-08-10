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Ece Üner ile Susma programı eleştirilerin hedefinde! Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki topladı - Son Dakika

Ece Üner ile Susma programı eleştirilerin hedefinde! Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki topladı

10.08.2021 13:26

Show Ana Haber sunuculuğundan istifa ettikten sonra Kanal D'de gündüz kuşağında yayın yapmaya başlayan Ece Üner'in ilk bölümünde öldürülen annesinin arkasından bağıran Emine Bulut'un kızının sesine sık sık yer verildi. Yayın sırasında sürekli küçük kızın çığlıklarını duyan izleyiciler programı Twitter'dan yaylım ateşine tuttu.

Show Ana Haber bülteni sunuculuğundan istifa edip reality bir program sunmak için Kanal D ile anlaşan Ece Üner'in, Ece Üner ile Susma programı dün ilk bölümüyle ekrana geldi. Programın fragmanında Emine Bulut'un kızının sesinin kullanılması ise gündem oldu.

"MİLLETİN ACISINI REKLAM YAPIYORSUNUZ"

Müge Anlı'nın programına benzer bir format ile ekrana dönen Ece Üner'in sunduğu programın fragmanında, öldürülen Emine Bulut'un kızının feryadının kullanıldı. Sık sık aynı fragman yayınlandığı gören izleyiciler ise tepkisiz kalmadı. Kısa sürede gündem olan Ece Üner için "Milletin acısında reklam yapıyorsun" yorumları yapıldı.

Öte yandan fragmanda Ece Üner'in Emine Bulut'un kızının çığlıklarını duyunca gözlerinin dolması da tepki çeken bir diğer detay oldu.

Ece Üner ile Susma programının fragmanında Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki çekti

İşte Ece Üner'e gelen tepkiler...

Ece Üner ile Susma programının fragmanında Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki çekti
Ece Üner ile Susma programı eleştirilerin hedefinde! Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki topladı

Emine Bulut, Ece Üner, Kanal D, İstifa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ece Üner ile Susma programı eleştirilerin hedefinde! Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki topladı - Son Dakika Magazin


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