Ece Üner ile Susma programı eleştirilerin hedefinde! Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki topladı

Show Ana Haber bülteni sunuculuğundan istifa edip reality bir program sunmak için Kanal D ile anlaşan Ece Üner'in, Ece Üner ile Susma programı dün ilk bölümüyle ekrana geldi. Programın fragmanında Emine Bulut'un kızının sesinin kullanılması ise gündem oldu.

"MİLLETİN ACISINI REKLAM YAPIYORSUNUZ"

Müge Anlı'nın programına benzer bir format ile ekrana dönen Ece Üner'in sunduğu programın fragmanında, öldürülen Emine Bulut'un kızının feryadının kullanıldı. Sık sık aynı fragman yayınlandığı gören izleyiciler ise tepkisiz kalmadı. Kısa sürede gündem olan Ece Üner için "Milletin acısında reklam yapıyorsun" yorumları yapıldı.

Öte yandan fragmanda Ece Üner'in Emine Bulut'un kızının çığlıklarını duyunca gözlerinin dolması da tepki çeken bir diğer detay oldu.

İşte Ece Üner'e gelen tepkiler...