Ece Uslu: Hediye yerine bağış yapın - Son Dakika

Ece Uslu: Hediye yerine bağış yapın

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir duyuru da yayınladı: "9 Eylül doğum günüm sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum.

Ece Uslu: Hediye yerine bağış yapın, System.String[]

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir duyuru da yayınladı: "9 Eylül doğum günüm sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Sizlerden iyilik istiyorum. İyilik Paylaş sosyal bağış platformu üzerinden Türk Kanser Derneği için bir kampanya açtım. Büyük, küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek. Kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım ve elimizden geldiğince destek olalım."

Eylül, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 08:34

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ece Uslu: Hediye yerine bağış yapın - Son Dakika Magazin

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Son Dakika

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