Ece Vahapoğlu, ilk yardımda doğru bilinen yanlışları mercek altına aldı - Son Dakika

Ece Vahapoğlu, ilk yardımda doğru bilinen yanlışları mercek altına aldı

Sunduğu keyifli programları ile tanınan sunucu, yazar, wellness ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu, karantina döneminde sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınlarla faydalı, faydalı olduğu kadar keyifli bir havada geçen programlarına devam ediyor. Son olarak İlk yardım Eğitmeni Deniz Karadeniz'i ağırlayan Vahapoğlu, bebek ve çocuklarda ilk yardım konusuna dikkat çekti. Çarpıcı bilgilerin paylaşıldığı ve 265 bin kişinin izlediği yayında 3 kritik noktaya vurgu yapılarak soluk borusu tıkanmalarında; bebeğe su verilmemesi, öksürmesine izin verilmesi ve hareket ettirilmemesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Ece Vahapoğlu, ilk yardımda doğru bilinen yanlışları mercek altına aldı, System.String[]

Ece Vahapoğlu'nun İlk yardım Eğitmeni Deniz Karadeniz' konuk ettiği yayında, bebek ve çocuklarda ilk yardım konuşulurken bir taraftan da yetişkinlere bazı tüyolar verildi. Deniz Karadeniz'in "Öpünce geçmeyen uff'lar için ilk yardım" başlığı altında ele aldığı; soluk borusu tıkanması, yanıklar ve zehirlenme konularında ailelerin merek ettiği soruları Karadeniz'e yönelten Vahapoğlu, uzman görüşü eşliğinde takipçilerinin sorularını yanıtlayarak doğru bilinen yanlışları paylaştı.

Ailelerin en korkulu rüyasının tıkanma konusu olduğunu söyleyen Karadeniz; "Soluk borusu tıkanıklığı sebebiyle ailelerin inanılmaz bir kaygısı var. Bu korkuda aslında çok da haklılar. Çünkü ne yapacağımız noktasında aklımız çok karışık. Soluk borusu ile yemek borusunun yerini karıştırdığımız dan dolayı aslında bir hataya düşüyoruz. Bazen beslenme sırasında gıdalar yolunu şaşırıyor ve yemek borusu yerine soluk borusundan geçmeye çalışırken bir tıkanmaya sebep oluyor. Bu kaçma durumunda soluk borusu kısmen ya da tamamen tıkanabiliyor. Soluk borusu kısmi tıkanırsa, aslında hala hava geçişi var demektir yani o anda inanılmaz bir paniğe gerek yok. Bebeği biraz takip ederek serin kanlı olmak gerekiyor" dedi.

Su, her zaman hayat kurtarmıyor

Kısmi tıkanma sırasında yapılan bazı müdahalelerin durumu tam tıkanmaya götürebileceğine dikkat çeken Karadeniz, konuşmasına şöyle devam etti: "Bebek eğer öksürüyorsa bu kısmi bir tıkanmadır. Çünkü bebek hava geçişinden kaynaklı olarak öksürür.Soluk borusu tıkandığı sırada yetişkinlerde vücut, refleksle aşağıya doğru bakar. Bu, bedenin verdiği bir karar olarak ortaya çıkan bir pozisyondur. Peki çocuk öksürdüğü zaman biz ne yapıyoruz? Çocuğu yukarı baktırmaya çalışırız. Aslında olması gereken şey, çocuğu rahat bırakmak ve öksürmesine izin vermektir. İşte bu noktada ailelerin aklı karıştığı için yanlış uygulamaların ortaya çıktığını görüyoruz." Çocuğun rahat bırakılarak öksürmesine izin verildiğinde zaten bedenin gayri ihtiyari aşağı doğru bakacağını ifade eden Karadeniz, buna bedenin kendisinin karar vereceğine dikkat çekti.& ;

Soluk borusu tıkanmasında yapılan bir diğer yanlışın ise çocuğa su içirmek olduğunu dile getiren Karadeniz; "Su verdiğimizde; yemek borusundan geçen bir şeyle soluk borusunu açmaya çalışmış oluyoruz. Bununla birlikte şöyle bir durum söz konusu; öksürükle birlikte vücutta zaten bir alarm söz konusu.O sırada bir de su verdiğiniz de o su, yemek borusu yerine soluk borusuna kaçarsa, orada bulunan şeyin büyümesine neden olur ve kısmi tıkanmayı tam tıkanmaya çevirmiş olursunuz" diyerek,soluk borusu tıkanmalarında su verilmemesine, hareket ettirilmemesine (sırtına vs. vurulmamalı) ve öksürmeye izin verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

"Yanıklarda yoğurt ve diş macunundan uzak durun"

Yanıklarda ilk yardım konusu ile ilgili de bilgi veren Karadeniz, bu konuda da toplumda doğru bilinen yanlışların olduğunu söyledi.Yanıklarda ısının vücuttan uzaklaşmasını sağlamanın tedavide son derece önemli olduğunu belirten Karadeniz;"Bu durumda yapılması gereken şey,yanan yeri 15-20 dakika kadar suyun altına tutmak. Yoğurt ya da macun gibi şeyleri sürmek,enfeksiyona yol açacağından bunlardan uzak durulması gerekiyor" dedi.

Ece Vahapoğlu, Karadeniz, Bebek, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 11:20 

Son Dakika Magazin Ece Vahapoğlu, ilk yardımda doğru bilinen yanlışları mercek altına aldı - Son Dakika Magazin
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