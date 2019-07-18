Son Dakika Haberleri: Sunucu Ece Vahapoğlu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu
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Sunucu Ece Vahapoğlu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu

4 saat önce

Bodrum'da tatiline başlayan 5 aylık hamile sunucu Ece Vahapoğlu ve eşi Cihan Alpay Ege sularının serinliğine kendilerini kaptırdı.

Ümit Boyner'in kardeşi Cihan Alpay ile Haziran 2018'de evlenen Ece Vahapoğlu annelik için gün sayıyor. Bodrum'da tatiline başlayan 5 aylık hamile sunucu Ece Vahapoğlu ve eşi Cihan Alpay Ege sularının serinliğine kendilerini bıraktılar. Çiftin erkek bebek bekledikleri öğrenilirken, Vahapoğlu'nun ise karnının iyice şiştiği görüldü.

ERKEK BEBEK BEKLİYORLAR

Önceki gün Bodrum'un serin sularında yüzerken görüntülenen sunucu Ece Vahapoğlu, erkek bebek beklediklerini söyledi. 5 aylık hamile karnının iyice şiştiği görülen sunucu bol bol denize girip serinledi. Doğacak bebeklerine henüz bir isim bulmadıklarını söyleyen çift, denizin tadını doyasıya çıkardı.

Sunucu Ece Vahapoğlu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Ece Vahapoğlu, Bodrum, Ege, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:05 Kaynak: İHA
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