Son Dakika Haberleri: Ece Yaşar ve İlayda Akdoğan Red Bull Retro Oyun Gecesi'ndeydi

Ece Yaşar ve İlayda Akdoğan Red Bull Retro Oyun Gecesi'ndeydi

1 saat önce

Red Bull'un enerjisi ile retro oyunların eğlencesinin buluştuğu, Red Bull Retro Oyun Gecesi 13 Mart Çarşamba akşamı WUNDER iş birliği ile gerçekleşti.

Ece Yaşar ve İlayda Akdoğan Red Bull Retro Oyun Gecesi'ndeydi, System.String[]
Red Bull'un enerjisi ile retro oyunların eğlencesinin buluştuğu, Red Bull Retro Oyun Gecesi 13 Mart Çarşamba akşamı WUNDER iş birliği ile gerçekleşti. Müzik ve gösteri dünyasından İlayda Akdoğan, Ece Yaşar ve Ali Güçlü Şimşek gibi isimler bu özel gecede; günümüzde de hala sevilen retro oyunları deneyimledi. Dönem müzikleriyle eğlenen katılımcılar adeta zamanda yolculuğa çıktı.

Red Bull'un enerjisi ile retro oyunların eğlencesinin buluştuğu, 'Red Bull Retro Oyun Gecesi' yoğun istek üzerine 13 Mart Çarşamba akşamı WUNDER iş birliği ile yeniden retro oyunseverlerle buluştu. PAC-MAN için özel bir kutu tasarlayan Red Bull'un düzenlediği ikinci Retro Oyun Gecesi'nde davetliler; günümüze kadar uzanan en eğlenceli arcade makineleri, atari oyunları ve dönem müzikleri ile benzersiz bir gece yaşadı.

Mustang filmiyle Oscar'a giden genç oyuncu İlayda Akdoğan, Çukur Dizisi ile tanınan Ece Yaşar ve başarılı müzisyen Ali Güçlü Şimşek'in de arasında olduğu katılımcılar 80'ler ve 90'ların öne çıkan müzikleriyle eğlendi, retro oyunları yeniden deneyimledi.

Dijital dünyanın da sevilen isimlerinden Youtuber Berkcan Guven, Post 42 kanalının üyeleri; Boğaç Soydemir, Berk Sevgi, Buğra Oflaz, Sonat Işık ve sosyal medya fenomeni Cansın Sağlam geceye katılım gösterdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:34 Kaynak: İHA

Red Bull, Magazin
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