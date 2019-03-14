Son Dakika Haberleri: Ece Yaşar ve İlayda Akdoğan Red Bull Retro Oyun Gecesi'ndeydi

Ece Yaşar ve İlayda Akdoğan Red Bull Retro Oyun Gecesi'ndeydi

37 dakika önce

Red Bull'un düzenlediği 'Red Bull Retro Oyun Gecesi' dün akşam WUNDER iş birliği ile gerçekleşti.

Ece Yaşar ve İlayda Akdoğan Red Bull Retro Oyun Gecesi'ndeydi, System.String[]
Red Bull'un düzenlediği 'Red Bull Retro Oyun Gecesi'  dün akşam WUNDER iş birliği ile gerçekleşti. Müzik ve gösteri dünyasından İlayda Akdoğan, Ece Yaşar ve Ali Güçlü Şimşek gibi isimler gecede;günümüzde de hala sevilen retro oyunları deneyimledi. Dönem müzikleriyle eğlenen katılımcılar adeta zamanda yolculuğa çıktı.

Red Bull'un 'Red Bull Retro Oyun Gecesi' WUNDER iş birliği ile dün akşam yeniden retro oyunseverlerle buluştu. PAC-MAN için özel bir kutu tasarlayan Red Bull'un düzenlediği ikinci Retro Oyun Gecesi'nde davetliler; günümüze kadar uzanan en eğlenceli arcade makineleri, atari oyunları ve dönem müzikleri ile benzersiz bir gece yaşadı.

Mustang filmiyle Oscar'a giden genç oyuncu İlayda Akdoğan, Çukur Dizisi ile tanınan Ece Yaşar ve başarılı müzisyen Ali Güçlü Şimşek'in de arasında olduğu katılımcılar 80'ler ve 90'ların öne çıkan müzikleriyle eğlendi, retro oyunları yeniden deneyimledi.

Dijital dünyanın da sevilen isimlerinden Youtuber Berkcan Güven, Post 42 kanalının üyeleri; Boğaç Soydemir, Berk Sevgi, Buğra Oflaz, Sonat Işık ve sosyal medya fenomeni Cansın Sağlam geceye katılım gösterdi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:32 Kaynak: DHA

Ali Güçlü Şimşek, Red Bull, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aleyna Tilki'nin, Bennu Gerede'nin Oğlu Dilan Erkaya'yı, Sevgilisinden Ayırdığı İddia Edildi İşe Alınmayınca Üst Geçide Çıkarak İntihara Kalkıştı

Sanatçı Selahattin Alpay, "Abdestim Bozulur" diyerek Hatice'nin Videosunu İzlemedi Lise Öğrencisi, Banyoda Kendini Asarak Yaşamına Son Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 12:09:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ece Yaşar ve İlayda Akdoğan Red Bull Retro Oyun Gecesi'ndeydi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]