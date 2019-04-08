Son Dakika Haberleri: Eceabat Kaymakamı Yılmaz'dan Muhtarlara Plaket

Eceabat Kaymakamı Yılmaz'dan Muhtarlara Plaket

17 dakika önce

Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, 2014-2019 yılları arasında görev yapan muhtarlara plaket verdi.

Eceabat Kaymakamı Yılmaz'dan Muhtarlara Plaket, System.String[]
Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, 2014-2019 yılları arasında görev yapan muhtarlara plaket verdi.

Yılmaz, köy ve mahallelerde 2014-2019 yılları arasında görev yapan muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Eceabat'ta göreve başladığı süre içinde yaklaşık 2,5 yıl muhtarlarla birlikte çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, "İlçemizin ve köylerimiz gelişmesi ve ihtiyaçlarının giderilmesi için beraber uyum içerisinde çalışmaya gayret ettik. Bu süre içinde isteklerimizi ve ricalarımızı kırmadığınız için teşekkür ediyorum. 12 köyümüzün 5'i ile 2 mahallemizin birinde görev değişikliği oldu. 1 muhtarımız da il genel meclis üyeliğine seçildi. Kendisini tebrik ediyoruz." dedi.

Yılmaz, seçimin ardından görev değişikliği olan Büyük Anafarta, Seddülbahir, Bigalı, Alçıtepe, Kilitbahir köyleri ile İsmetpaşa Mahallesi muhtarlarına teşekkür plaketi takdim etti.

Kahvaltı sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:30 Kaynak: AA

Eceabat, Güncel
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