Eceabat'ta Ceviz ve Badem Yetiştiriciliği Toplantısı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ceviz ve badem yetiştiriciliği toplantısı yapıldı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ceviz ve badem yetiştiriciliği toplantısı yapıldı.



Eceabat Gençlik Konukevi'nde gerçekleştirilen toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Başak Egesel, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Halil İbrahim Büyükgaga ile üreticiler katıldı.



Karadağ, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de ceviz ve badem üretiminin yüzde 3'ünün Çanakkale ve çevresinde gerçekleştiğini dile getirdi.



Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Mühendisi Erdal Orman ise iyi bir ceviz bahçesinin iyi bir fidandan geçtiğini söyledi.



Toplantının ardından katılımcılar bir ceviz bahçesinde uygulamalı olarak ceviz ağaçlarında şekil ve verim budaması gerçekleştirdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Harekete Geçti: Momo'ya Karşı 8 Önlem

Kanal D'nin Yeni Dizisi Yüzleşme, Erken Final Yapıyor

Kulüpler Birliği'nden Yabancı Kuralı Açıklaması: 15 Mart Milat Olacak

Kavga Ettiği Kocasını Önce Bıçakladı, Sonra Ölmemesi İçin Yalvardı