Eceabat'ta ekolojik yaşam ve turizm girişimi - Son Dakika
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Eceabat'ta ekolojik yaşam ve turizm girişimi

6 saat önce

Eceabat'ta ekolojik yaşam ve eko turizm girişimi olan "Lacivertköy" kapılarını ziyarete açtı.

Eceabat'ta ekolojik yaşam ve turizm girişimi, System.String[]

Eceabat'ta ekolojik yaşam ve eko turizm girişimi olan "Lacivertköy" kapılarını ziyarete açtı.

İlçe halkının bireysel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Sınırlı Sorumlu Sürdürülebilir Gelecek Ekolojik Yaşam ve Eko Turizm Geliştirme Kooperatifi tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak hazırlanan Lacivertköy, Kumköy'de hayata geçirildi.

Kooperatif danışmanı Ahmet Cemal Gürsoy ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, katılımcılara yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Gürsoy, kooperatifi olarak en değerli kaynaklarının insan olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanın çevresine, topluma ve dünyaya hizmet etmesine yardımcı olabilmek hedefiyle, büyük Ata'mızın önderliğinde milletimizin büyük bir destan yazdığı Çanakkale'de 14 Mayıs 2019'da Lacivertköy'ü kurduk. Organik tarım sertifikası bulunan 65 dönümlük bir arazi içindeki köyümüzde, bireyin kendisi ve çevresi ile sağlıklı bağlar kurarak dönüşebileceği inancıyla anne adayları, çocuk, yetişkin ve yaşlılar gibi yaşamın her dönemindeki insanlara yönelik farklı eğitimler düzenliyoruz. Yetişkin eğitimlerinin yanı sıra yeni nesil çocukların ihtiyaçlarını karşılayan, çağdaş ve bütüncül eğitim programları, çocuklara yönelik atla terapi çalışmaları ve ebeveynlere yönelik destek programlarına kadar geniş bir yelpazede yürüttüğümüz eğitimlerimizle insanlarımızın duygusal, düşünsel ve bedensel açıdan sağlıklı bireyler olabilmeleri ve bunun gelecek nesillere aktarılarak sürdürülebilir kılınması için çalışıyoruz."

Toplantıya, Eceabat Kaymakamı Hasan Ongu, Belediye Başkanı Saim Zileli'nin eşi Nazan Zileli, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Yasin Çay, oda başkanları ve muhtarlar katıldı.

Çanakkale, Eceabat, Kumköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:44 Kaynak: AA
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