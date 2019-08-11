Eceabat'ta orman yangını (3)
19 dakika önce
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 01:08 Kaynak: AA
'nin Eceabat
ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Behramlı köyünün üst kesimlerinde kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD
ekipleriyle çok sayıda arazöz sevk edildi.
Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, yangın alanına intikal eden ekiplerin çalışmaya başladığını bildirdi.
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