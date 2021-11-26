Eceabat ve Gelibolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı - Son Dakika

Eceabat ve Gelibolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı

Eceabat ve Gelibolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı törenlerle kutlandı.

Eceabat ve Gelibolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı törenlerle kutlandı. Kurtuluş günü dolaysıyla Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törene Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Belediye Başkanı Saim Zileli, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Tören, Eceabat Avcılar Kulübü üyelerinin avcı yürüyüşü ve kamu araçlarının kortej geçişi ile sona erdi. Gelibolu'daki tören ise 2. Kolordu Karargahı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Belediye Başkanı Mustafa Özacar, ilçelerinin kurtuluşunu büyük bir gururla kutladıklarını söyledi. Ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen sportif etkinliklerde dereceye giren öğrencilerin ödülleri Mehmet Akif Ersoy Spor Salonunda düzenlenen programla takdim edildi. Törene, Kaymakam Bekir Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Jandarma Komutanı Cem Gökdemir, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, okul yöneticileri ile öğrenciler katıldı.

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