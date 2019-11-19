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Eceabatlı Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi İsmail Karaoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Eceabatlı Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi İsmail Karaoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.


Karaoğlu için Eceabat'ta resmi tören düzenlendi.


İsmail Karaoğlu'nun naaşı, Eceabat Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.


Törene, Vali Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı Hasan Ongu, İl Jandarma Komutanı Albay Emrullah Büyük, protokol üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale, Eceabat, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:14 Kaynak: AA
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