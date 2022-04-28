Ecel altılı ganyan bayisinde yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ecel altılı ganyan bayisinde yakaladı

28.04.2022 11:47
Ecel altılı ganyan bayisinde yakaladı

Avcılar'da emekli mali müşavir at yarışı oynadığı esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Avcılar'da emekli mali müşavir at yarışı oynadığı esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ölüm anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz salı günü Avcılar Ahmet Kaya caddesinde bulunan bir altılı ganyan bayisinde meydana geldi. Emekli mali müşavir Hanbeyi Çelik, at yarışı oynamak için her zaman gittiği bayiye gitti. Kupon hazırladığı sırada bir anda kalp krizi geçiren adam fenalaşarak yere düştü. Çevredeki vatandaşlar yere düşen Çelik'in yardımına koşarak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Hanbeyi Çelik hayatını kaybetti. Çelik'in son anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Önce sipariş veren saldırgan, daha sonra çiğ köfteciyi kurşuna dizdi Önce sipariş veren saldırgan, daha sonra çiğ köfteciyi kurşuna dizdi Başkan Muzaffer Bıyık'ın acı günü Başkan Muzaffer Bıyık'ın acı günü

Kalp Krizi, Avcılar, Emekli, Vefat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ecel altılı ganyan bayisinde yakaladı - Son Dakika


Son Dakika
11:55 Binlerce kadın Danıştay kapısında İstanbul Sözleşmesi'ni bekliyor: Bekleyen kadınlara polis müdahalesi
11:52 Pegasus çalışanları içki masasında Kadir Gece'ne laf etti, tepkiler çığ gibi büyüdü
10:52 Taksiciler Odası Başkanı yapılan zammı beğenmedi: İstediğimiz oranda zam yapılırsa, taksici de gitmemezlik yapmaz
11:49 Putin'in sevgilisi kameraların karşısına çıktı: Savaşın sembolü Z' harfinin önünde poz verdi
11:47 Yok artık dedirten paylaşım! Şehir meydanında Fenerbahçe mezarı
11:40 Almanya'da 8.2 milyon euro çalan Türk kızı soluğu Türkiye'de aldı
11:40 Elon Musk'ın Twitter'dan sonraki hedefi Coca Cola oldu: Satın alıp içine tekrar kokain koyacağım
11:36 6'lı masada ilk kez Kılıçdaroğlu ismi gündeme geldi! CHP liderinin adaylığına sıcak bakılıyor
11:32 Zelenski, Ukrayna'nın savaş nedeniyle şu ana kadar ulaştığı maddi kaybı açıkladı: 600 milyar dolar
11:30 Kılıçdaroğlu faturasını ödedi, evinin elektriği açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 12:05:54. #1.11#
SON DAKİKA: Ecel altılı ganyan bayisinde yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement