Son Dakika Haberleri: Ecel Atm'de Yakaladı

Ecel Atm'de Yakaladı

1 saat önce

Bartın'da ATM'den para çektiği sırada bir anda yere yığılan şahıs yaşam mücadelesini kaybetti.

Ecel Atm'de Yakaladı, System.String[]
Bartın'da ATM'den para çektiği sırada bir anda yere yığılan şahıs yaşam mücadelesini kaybetti. Beyninde oluşan baloncuğun patlaması sonucu öldüğü belirlenen şahsın yere yığılma anı an ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Bartın'da bir demir çelik fabrikasında çalışan 41 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Yusuf Arslan Piryamcılar Caddesi üzerinde bulunan bir ATM'den para çektiği sırada bir anda yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Arslan daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan kontrolünde beyninde oluşan baloncuğun patlaması nedeniyle beyin kanaması geçirdiği belirlenen genç adam bir günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Arslan'ın gezdiği sırada yere düştüğü anlar güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Şahsın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:05 Kaynak: İHA

Bartın, 3. Sayfa
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