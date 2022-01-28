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Ecel direksiyon başında yakaladı - Son Dakika

Ecel direksiyon başında yakaladı

28.01.2022 15:41
Ecel direksiyon başında yakaladı

Manisa'nın Salihli ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçirdiği belirtilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçirdiği belirtilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mülayim Ülker (51), 45 AET 228 plakalı otomobili ile Salihli'den, İzmir istikametine seyir halindeyken E96 Karayolu üzerinde aniden fenalaştı. Otomobil, yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak dururken, diğer sürücüler de durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Mülayim Ülker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün cesedi, otopsi için Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MANİSA

Ecel direksiyon başında yakaladı
Ecel direksiyon başında yakaladı
Ecel direksiyon başında yakaladı
Ecel direksiyon başında yakaladı
Ecel direksiyon başında yakaladı

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Kalp Krizi, Otomobil, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ecel direksiyon başında yakaladı - Son Dakika


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