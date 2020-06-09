Ecel elektrik direğinde yakaladı - Son Dakika

Ecel elektrik direğinde yakaladı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde sondaj kuyusunun motoruna elektrik bağlamak için direğe çıkan şahıs hayatını kaybetti.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde sondaj kuyusunun motoruna elektrik bağlamak için direğe çıkan şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, İncirliova'da elektrikçilik yapan Mehmet Becerik (55), oğlu Recep Becerik ile Karabağ Mahallesi'ndeki sondaj kuyusuna elektrik bağlamak istedi. Bağlantıyı yapmak için direğe çıkan Mehmet Becerik'in bir süre sonra direkte hareketsiz bir şekilde bulunduğunu fark eden oğlu Recep Becerik hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay terine gelen sağlık ekipleri Mehmet Becerik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Becerik'in cansız bedeni Adnan Menderes Üniversitesi morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği düşünülürken, kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 11:02 Kaynak: İHA
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