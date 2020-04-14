Ecel motosiklet kullanırken yakaladı - Son Dakika

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde hayvanlarına bakmak için evinden çıkıp geri dönmeyen Cevdet Selçuk, ölü olarak bulundu.



Olay, Aydın'ın Yenipazar ilçesi Hamzabali Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki Cevdet Selçuk meradaki hayvanlarına bakmak üzere evden çıktı. Selçuk'tan uzun süre haber alamayan yakınları mahallede yaşlı adamı aramaya başladı. Mahallede bulunan kanal kenarında motosikleti ile kaza yapmış ve hareketsiz yatarken bulunan Selçuk'u bulan yakınları durumu 112 Acil Servis Ekipleri'ne bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Selçuk'un hayatını kaybettiğini belirledi.



İlk belirlemelere göre Selçuk'un kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği ifade edilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.



Selçuk'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, acı haberi alan sevenleri yasa boğuldu. - AYDIN