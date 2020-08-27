Ecel sandalye'de yakaladı - Son Dakika

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kişi oturduğu kahvehanenin sandalyesinde hayatını kaybetti.

Olay, Kızılırmak Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.H.'nin bir sandalyede hareketsizce oturduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptığı inceleme de M.H'nin hayatını kaybettiği belirlendi. - ÇORUM