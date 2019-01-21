Ecel Tırın Kasasında Yakaladı, Son Anları Güvenlik Kamerası Tarafından Kaydedildi
47 dakika önce
Ecel tırın kasasında yakaladı, son anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildiDÜZCE - Düzce'de bir benzinlikte tırın dorsesini düzelten 53 yaşındaki adam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Ecel tırın kasasında yakaladı, son anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
DÜZCE - Düzce
'de bir benzinlikte tırın dorsesini düzelten 53 yaşındaki adam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kalp krizi geçiren adamın son anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay akşam saatlerinde Düzce Akçakoca
D-655 Karayolu üzerinde bulunan benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 53 yaşındaki Ruhi Topçu şoförlük yaptığı tırın dorsesinin temizliğini yapmak için dorsenin üzerine çıktı. Dorsenin üstünde bulunan brandaları toparlayan Topçu, ardından dorsenin üst kısmındaki takviye demirlerini toplamaya başladı. Bu esnada kalp krizi geçirdi ve dorsenin içine yığılıp kaldı. Ruhi Topçu'nun dorse içinde yattığını gören benzinlik çalışanları hemen 112 Acil Sağlık Ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Ruhi Topçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ardından olay yerine polis ekipleri ve polis olay yeri inceleme ekipleri geldi. Ekipler yaptıkları çalışmanın ardından Ruhi Topçu'nun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirlediler.
Diğer taraftan Ruhi Topçu'nun hayatını kaybetmeden önceki son anları dorsenin bulunduğu benzin istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Ruhi Topçu'nun tırın dorsesinde brandaları toplaması ve demirleri yerleştirmesi ile dorsenin içine yığılma anları yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:13 Kaynak: İHA
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