Son Dakika Haberleri: Ecem balcı cinayeti davasının 6'ncı duruşması başladı(2)
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Ecem balcı cinayeti davasının 6'ncı duruşması başladı(2)

1 saat önce

SAVCI, SANIĞIN CİNAYETİ TASARLAMADIĞINA KANAAT GETİRDİKocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, baba Gökhan Balcı duruşma salonunda hazır bulundu.

Ecem balcı cinayeti davasının 6'ncı duruşması başladı(2), System.String[]

SAVCI, SANIĞIN CİNAYETİ TASARLAMADIĞINA KANAAT GETİRDİ
Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, baba Gökhan Balcı duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuklu sanık Süleyman Kara'nın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, savcı, sanığın delilleri karartmadığını ve cinayeti tasarlayarak işlemediğini belirterek, 'çocuğun kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Savcı, tutuksuz sanıklar Keziban A., Rıfat Özgür Y., Yusuf K. ve İbrahim D. hakkında ise 'suç delillerini gizlemek' suçundan ayrı ayrı hapis cezası verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, Süleyman Kara'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 19 Kasım gününe erteledi.
BABA: EN AĞIR CEZANIN VERİLECEĞİNE İNANIYORUM
Duruşmanın ardından adliye binası önünde yeniden bir açıklama yapan baba Gökhan Balcı, kızının katiline en ağır cezanın verileceğine inandığını ifade ederek, "Altıncı duruşmamız da görüldü. 19 Kasım'da tekrar burada olacağımızı söylediler. 19 Kasım'da kararın verileceğine inanıyorum. Verilecek olan kararda, cinayetin tasarlanmış olduğunun altını çizmek istedik ama savcı mütalaasını bu şekilde vermedi. İtirazımızı yaptık. Ağırlaştırışmış müebbet hapis cezası alacağına inanıyorum. İnşallah bu dava emsal olur, başka Ecem'lerin canı yanmaz" dedi.


Süleyman Kara, Gökhan Balcı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:23 Kaynak: DHA
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