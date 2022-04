EÇEM/CEEE GÜNCEL | Eylül 2021

Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi'nin Eylül 2021 etkinlikleri haberlerini aşağıda paylaşıyoruz:

Prof. M. Pınar Mengüç Avrupa Bilimsel İşbirliği Ağı (COST) "Modular Energy Islands For Sustaiability And Resilience" Aksiyonu'na Yönetim Komitesi Üyesi Olarak Atandı

Prof. M. Pınar Mengüç, Avrupa genelinde konusunda uzman araştırmacı ve bilim insanlarını bir araya getiren, bilimsel araştırma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlayan ve Türkiye'deki bilimsel koordinatörlüğü TÜBİTAK tarafından yürütülmekte olan Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Kuruluşu (European Cooperation in Science and Technology - COST Association)'nun CA20109 numaralı "Modular Energy Islands For Sustaiability And Resilience" Aksiyonu'na Yönetim Komitesi üyesi olarak atandı.

Prof. M. Pınar Mengüç Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası Yeşil Büyüme Çağrısı'nın Baş Danışmanı Oldu

Prof. Pınar Mengüç, 2015 yılından bu yana Uygulayıcı Kuruluş olarak Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası tarafından yürütülen Girişimcilik Destek Programı (BİGG) kapsamında TÜBİTAK tarafından yayınlanan Yeşil Büyüme çağrısı özelinde girişimcilere eğitim, mentorluk ve işbirliği ağı gibi başlıklarda destek vermek üzere Baş Danışman olarak yer alıyor.

Bu dönem iklim değişikliği ile mücadele kapsamında, Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla açılan BİGG Yeşil Büyüme Çağrısı'na yönelik başvurular 1 Kasım 2021 Saat 12: 00'ye kadar ÖzÜ Girişim Fabrikası BİGG üzerinden gerçekleştirilebilir.

Dr. Cem Keskin Uluslararası Enerji Ajansı Annex84 Çalışma Grubu Dönemsel Toplantısına Katıldı

Dr. Cem Keskin, Uluslararası Enerji Ajansı (International Energy Agency (IEA) Binalarda ve Topluluklarda Enerji Komisyonu altında sürdürülen ve bölgesel ısıtma sistemlerine bağlı binalarda ısıl talebin yönetilmesi üzerine çalışmalar sürdüren Annex84 Çalışma Grubu'nun ilk resmi çalışma toplantısına EÇEM temsilcisi olarak katıldı. Çalışma grubu, bundan önceki çalışmaları ile ortaya koyduğu faaliyet planının UEA tarafından onaylanmasının ardından ilk kez bir resmi çalışma toplantısı için bir araya geldi. Covid-19 pandemisi önlemleri kapsamında hibrid olarak gerçekleştirilen toplantıda, Annex84 bünyesinde ortaya konacak rapor ve makaleler, üzerinde durulacak teknolojiler, akıllı sistem bileşenleri ve vaka analizlerinin belirlenmesinin yanı sıra alt çalışma gruplarının oluşturulması ve faaliyetlerinin planlanması üzerinde duruldu.

Prof. M. Pınar Mengüç EUROTHERM 2021'e Keynote Konuşmacı Olarak Katıldı

Prof. M. Pınar Mengüç, 21 Eylül 2021 tarihinde çevrimiçi düzenlenen olan 8. Avrupa Termal Bilimler Konferansı EUROTHERM 2021'de bir Keynote sunum yaptı. Bu yıl 8'incisi düzenlenen Avrupa Isı Bilimleri Konferansı, Lizbon Teknik Üniversitesi Yüksek Enstitüsü tarafından EUROTHERM Committee desteğiyle gerçekleşti. Prof. Mengüç başlığı "Sustainable Energy & Human Dimension(s)" sunumunda EÇEM'de yapılan insan odaklı çalışmaları anlattı.

Prof. M. Pınar Mengüç Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi 2021'e Keynote Konuşmacı Olarak Katıldı

Bu yıl Gaziantep'de düzenlenen Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi'nde (ULIBTK'2021) (Turkish Heat Sciences and Techniques Congress), Prof. Mengüç "Radiation Heat Transfer: Research and Applications" isimli bir Keynote sunum yaptı, ve ışınımla ısı transferinin temellerini, endüstriyel önemini ve topluma etkisini anlattı. 8 Eylül 2021, Gaziantep, Türkiye, (çevrimiçi)

Prof. M. Pınar Mengüç Fotonik 2021'e Davetli Konuşmacı Olarak Katıldı

Prof. Mengüç, Ankara Bilkent Üniversitesi UNAM tarafından düzenlenen Fotonik 2021: Ulusal Optik, Elektro-Optik, Fotonik Çalıştayı'nda (National Optics, Electro-Optics and Photonics Workshop), "Yakın-alan Işınımla Isı Transferi" başlıklı bir davetli konuşma yaptı. Bu konuşmada şimdiye kadar öğrencileriyle birlikte geliştirdiği nano-boyut ölçme ve işleme kavramlarını ve sistemlerini anlattı. Bilkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 10 Eylül 2021, (çevrimiçi)

Prof. M. Pınar Mengüç, Purdue Üniversitesi'nde Düzenlenen Törenle "Üstün Makine Mühendisi Ödülü"nü Aldı

Prof. M. Pınar Mengüç, Purdue University tarafından kendisine 2020'de verilen "Üstün Makine Mühendisi Ödülü"nü, 10 Eylül 2021 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen törenle aldı. Her yıl Purdue Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi tarafından endüstri, akademi, devlet hizmetleri ve makine mühendisliğiyle ilgili diğer alanlarda gösterdiği üstün başarılar nedeniyle mezunlara verilen "Outstanding Mechanical Engineer Award" (Üstün Makine Mühendisi Ödülü), üniversitenin en prestijli ödüllerinden biri olarak görülüyor.

Ayrıca Purdue Üniversitesi Makina Mühendisleri öğrencilerinin organize ettiği bir etkinlikte "Isı Transferinden Toplumsal Etkiye" başlıklı davetli bir konuşma yapan Prof. Dr. Mengüç, ışınımla ısı transferi araştırmaları başta olmak üzere, ısı transferinin toplumu nasıl etkilediğine dair bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Mengüç sunumunda, çalışmaların zaman içinde gelişerek disiplinler arası ve disiplinler ötesi araştırmaları ve toplumun genelini etkilediği konusuna da ana hatlarıyla değindi. ABD'de gerçekleştirdiği ışınım transferi ve parçacık karakterizasyonu çalışmalarından da kısaca bahsederek, ABD'de başlayıp Türkiye'de devam eden nano-boyut yakın alan ışınımla ısı transferi çalışmalarıyla da ilgili bilgi verdi. Ayrıca İstanbul'da yürütülen bütünleşik mühendislik ve mimarlık çalışmalarıyla, binalarda ve şehirlerdeki enerji verimliliğine ilişkin araştırmaların ve uygulamaların ana hatlarını anlattı.