Ecem ve babaannesi okul çıkışı kazada öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ecem ve babaannesi okul çıkışı kazada öldü - Son Dakika

Ecem ve babaannesi okul çıkışı kazada öldü

6 saat önce

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde Ecem Akgün (11) ile babaannesi Emine Akgün, okul çıkışı eve gitmek için trafik ışıklarında bekledikleri sırada, C.Y.'nin kullandığı aracın çarpması sonucu hayatlarını kaybetti.

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EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde Ecem Akgün (11) ile babaannesi Emine Akgün, okul çıkışı eve gitmek için trafik ışıklarında bekledikleri sırada, C.Y.'nin kullandığı aracın çarpması sonucu hayatlarını kaybetti.

Kaza, Kırcasalih beldesi Dörtyol kavşağında meydana geldi. C.Y.'nin kullandığı 22 LR 737 plakalı araç, okul çıkışı eve gitmek için trafik ışıklarında bekleyen Kırcasalih Atatürk İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Ecem Akgün ile babaannesi Emine Akgün'e çarptı. Kazanın ardından bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ecem ve babaannesine müdahale ederken, polis ekipleriyse yolda güvenlik önlemi aldı.  Ecem Akgün, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybederken babaannesi Emine Akgün ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, sürücü C.Y.'yi gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.


- Edirne
Emine Akgün, Kırcasalih, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 06:05 Kaynak: DHA
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