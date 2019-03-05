Echo İstanbul Ofisi Başkanı Rovital'den Vali Nayir'e Ziyaret

Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardımlar Genel Müdürlüğü (ECHO) İstanbul Ofisi Başkanı Bruno Rotival ve program sorumlusu Cem Hatunoğlu, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.

Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardımlar Genel Müdürlüğü (ECHO) İstanbul Ofisi Başkanı Bruno Rotival ve program sorumlusu Cem Hatunoğlu, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.





Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valiliği ziyaret eden ECHO İstanbul Ofisi Başkanı Rotival, yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Nayir'e bilgi verdi.





Rotival, İstanbul Ofisi olarak başta göçmenler olmak üzere, doğal afetlere hazırlık konularında ilgili devlet kuruluşları ve yerel yönetimlerin yürüttüğü faaliyetleri daha iyi anlamak, karşılaşılan sorunlar hakkında daha geniş bilgi sahibi olmak ve birlikte çalışma modeli oluşturmak amacıyla ziyaretlerde bulunduklarını belirterek, misafirperverliklerinden dolayı Nayir'e teşekkür etti.





Vali Nayir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kente kayıtlı tüm göçmenlerin Türk vatandaşlarının sahip olduğu haklardan faydalanabildiğini vurguladı.





Kızılay Kart Projesi ve göçmenlere dair Sakarya'da yapılan çalışmalara değinen Nayir, toplantılarda kentteki uluslararası koruma ve geçici koruma statüsünde bulunanlar ile bunlara ait hizmetleri yürüten kurum ve kuruluş temsilcilerini bir araya getirerek, eğitim, sağlık ve istihdam konularında gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını anlattı.





Nayir, yabancı misafirlerin sorunlarının çözümü için kentte ikamet eden ve farklı ülkeleri temsil eden kanaat önderleriyle de görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

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