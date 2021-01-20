ECHO Summit'te "online ticaret" masaya yatırıldı

Google Türkiye Perakende ve Teknoloji Sektör Lideri Alpagut Çilingir, "Artık hayat online oluyor. E-ticarete doğru gidiyor." dedi.

ECHO Summit, Marketing Türkiye ve Deloitte iş birliğinde Ticaret Bakanlığı, Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği'nin (ETİD) desteğiyle bu yıl üçüncü kez gerçekleştiriliyor.

Online zirvede konuşan Çilingir, perakende açısından insanların dükkanlara gidemediğini söyledi.

Çilingir, "Hafta sonları sokağa çıkmıyoruz ama hafta içinde bile önceki yılın ocak-şubat aralığına baktığımızda yüzde 40'a yakın bir azalma var. Gidebilecekken bile gitmiyoruz. Bunun sonucunda bazı kategoriler diğerlerine göre çok daha fazla etkilendi." diye konuştu.

Elektronik, ev yaşam ve giyimde insanların neredeyse 3'te 2'sinin artık davranışlarının değiştiğini belirten Çilingir, "Gıda ve kozmetik gibi taraflarda dükkanlar açık olsa bile o kadar etkilenmese bile bir önceki yıla göre artık farklı davranıyorum diyor." yorumunu yaptı.

Çilingir, "Artık hayat online oluyor. E-ticarete doğru gidiyor ve 2019 ile 2020 arasındaki farka baktığımızda çok dramatik bir fark görebiliyorsunuz. Artık ticaretin yarıya yakını online'a dönüyor. Normal geleneksel perakendeden online perakendeye bile her türlü kayış var." açıklamasında bulundu.

"Tedarik ve pazar tarafı çok ciddi bir dönüşüm ve değişimden geçiyor"

Deloitte Digital Türkiye Lideri Hakan Göl ise hızlı bir dönemden geçildiğini ifade etti.

Göl, "Hızlı ticareti ECHO Summit'in teması olarak seçtik. Bir kere hem tedarik hem pazar tarafı çok ciddi bir dönüşüm ve değişimden geçiyor. Biz hızlı ticareti hep birlikte anlamlandırmaya çalışıyoruz. Hem bugüne tespit hem de geleceği bir bakış yapmayı tercih ediyoruz." diye konuştu.

Pazarın, tedarikin, teknolojinin ve insanın dönüştüğünü ve değiştiğini belirten Göl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu değişirken konu hızlanma. Çünkü eskiden bazı değişimler aylar yıllar alırken bunların karar verme ve hayata geçirilme sıklığı artık çok daha haftalara, günlere tekabül etmeye başladı. Hatta bazı kritik kararları üst düzey yöneticiler gün içinde bile vermek ve değiştirmek zorunda kalıyorlar. Pazarlama aktivitelerin açısından tamamen inovasyon dönemine girdik ve bunda ciddi bir hızlanma yaşandığını söyleyebiliriz. Diğer bakış açısından artık iş yapış şekilleri değişiyor. Eskiden uzun vadeli planlar yaparken şimdi senaryo planlamaya başladık. Pandeminin belirsizliğinde markaların en çok güçlenen kasları senaryo planlamaya geçiş oldu. Yazılım dünyasının çok hakim olduğu bir konu vardı. Daha çevik organizasyonlara dönüşmek. Artık herkes çeviklik artık ne olduğunu çok ciddi anlamda yaşamış ve tatmış oldu.

Hızlı ticaretin konusu e-ticaret kanalı büyüdükçe e-ticaretin sürdürülebilirliği önemli hale gelmeye başladı. Çok ciddi rekabet ve savaş var. Bunun hem müşteri kazanımı, müşteriyi elde tutma, finansal yansımaları boyutunda ekosistemin tamamı için bir hızlanma söz konusu."

ETİD Başkanı Emre Ekmekçi de şunları kaydetti:

"3 ana konumuz var. Birincisi devletin muhatap bulabileceği bir STK olmak, ikincisi sektörümüzün çalışanlarının firmaların birbiri ile daha iyi sosyalleşmesi ama bunu şu anki salgın dolayısıyla yapamıyoruz. Şimdi bunu online yapmak zorunda kaldık. Üçüncüsü de sektördeki bu değişiklikler sektörün doğru paydaşları ile beraber sektörde eğitimler düzenlemek Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nda (KVKK) nelere dikkat etmeliyiz lazım?, İleti Yönetim Sistemi'nde (İYS) ne yapmamız lazım? gibi eğitimler düzenliyoruz.

2020'de e-ticaret tüketiciler e-ticaret yöneldi orası çok bariz. Ama benim gördüğüm 2020 yılında dijitalleşmeyi ve perakende tarafının dijitalleşmesini belki bekleten firmaların 2020'de bunu aslından en ön plana almış olmaları. Daha önceden yatırım yapmış olan firmalarla dijital yatırımlarını ertelemiş olan firmaların arasında bu dönemde çok büyük farkların oluştuğunu gördük. Ama bu demek değil. Dijitalleşmek için geç kalınmış gibi bir durum hiçbir zaman yok. Tüketici her zaman dijitale dönen firmaları kucaklıyor."

ECHO Summit, Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen, e-ticaretin Türkiye'nin çıkışı olarak konumlandıracaklarını belirtti.

Özen, "ECHO Summit'i diğer farklı alanlardan diğer konferanslardan farklı kılan pek çok parametresi var. Biz daha çok derinlikli bakmak istiyoruz. Derinlikli bakmanın temel oturduğu şey ise aslında bilgi." dedi.

Deloitte'un 150 ülkede var olduğunu belirten Özen, Deloitte'un dünyadan gelen içeriği kendileri ile paylaştığını ve dinleyenlerin hizmetine sunduğunu söyledi.

Özen, "Başta Deloitte olmak üzere ana destekçimiz Yapı Kredi'ye ve beraberinde birçok marka desteklerini bize sundu. Biz onlara teşekkür etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu, artık tek tip bir segmentasyon içinde olmadıklarını, eskiden hayatın biraz daha kolay olduğunu belirtti.

Koçoğlu, "Müşterilerimizi belli segmentler altına yerleştiriyorduk ve orada o davranış şeklinde devam edecek diye öngörüyorduk. Burada demografik özellikleri nelerdir?, Nasıl bir yaklaşımları var?, Kişisel değerleri nedir gibi bu davranışsal ekonomi ile beraber yeni yeni alışmaya başladık geçtiğimiz son 10 yıl içerisinde. Ancak müşteriler daha fazlasını istemeye başladı. Benim tutkularımı, kişisel değerlerimi, ilgi alanlarımı, nelere meyilli olduğumu sen benim davranışımdan anla, hobilerimi de bil ve buna uygun çözümler sun diye bir beklentiye girdi." dedi.

Deloitte Digital'in ECHO Summit için hazırladığı çalışmaya göre, e-ticaret ekosistemini değiştirecek, kullanıcıya yeni deneyimler sunacak birçok trend var.

E-ticaret, gelişen teknoloji ve kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda kendini hızla yeniliyor. Offline perakende deneyimleri büyük oranda online'a dönüşürken, tüketiciler de satın almanın yeni yollarını keşfediyor.

Marketing Türkiye ile birlikte düzenledikleri e-ticaret zirvesi ECHO Summit'e özel bir çalışma hazırlayan Deloitte Digital, kendini görünür kılmaya başlayan yapay zeka ve sohbetlerın, akıllı ekranların, sosyal medyanın ve sesli komut sistemlerinin alışveriş deneyimini çok farklı bir boyuta taşıyacağını belirtiyor.

Dünyadaki birçok araştırmayı kaynak gösteren çalışmaya göre, 3 farklı e-ticaret modülü gelişecek. Bunlar, sesli, görsel ve sosyal ticaret modülleri.