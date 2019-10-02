Son Dakika Haberleri: Echoes Of Fear Filmi
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Echoes Of Fear Filmi

33 dakika önce

Echoes of Fear filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Echoes of Fear filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Yönetmenliğini Brian Avenet-Bradley ve Laurence Avenet-Bradley ikilisinin yaptığı ve senaryosunu ise Brian Avenet-Bradley'in kaleme aldığı korku filminin başrollerinde Trista Robinson, Hannah Race, Paul Chirico, Marshal Hilton ve Elif Savaş üstleniyor.

Yönetmen: Brian Avenet-Bradley , Laurence Avenet-Bradley

Senaryo: Brian Avenet-Bradley

Oyuncular: Trista Robinson, Hannah Race, Paul Chirico, Marshal Hilton, Elif Savaş, Danilo Di Julio, Ian Heath, Norman Zeller, Curt Lambert, Anatol Felsen, John Ryan McLaughlin, William Sebastian Munoz

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Echoes of Fear

Yapımcı Firma: Ela Film

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 90 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 15.11.2019


Echoes of Fear Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Laurence, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com
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