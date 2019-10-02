Echoes Of Fear Filmi

Yönetmenliğini Brian Avenet-Bradley ve Laurence Avenet-Bradley ikilisinin yaptığı ve senaryosunu ise Brian Avenet-Bradley'in kaleme aldığı korku filminin başrollerinde Trista Robinson, Hannah Race, Paul Chirico, Marshal Hilton ve Elif Savaş üstleniyor.

Yönetmen: Brian Avenet-Bradley , Laurence Avenet-Bradley

Senaryo: Brian Avenet-Bradley

Oyuncular: Trista Robinson, Hannah Race, Paul Chirico, Marshal Hilton, Elif Savaş, Danilo Di Julio, Ian Heath, Norman Zeller, Curt Lambert, Anatol Felsen, John Ryan McLaughlin, William Sebastian Munoz

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Echoes of Fear

Yapımcı Firma: Ela Film

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 90 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 15.11.2019



Echoes of Fear Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.



