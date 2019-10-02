Echoes Of Fear Filmi

Yönetmenliğini Brian Avenet-Bradley ve Laurence Avenet-Bradley ikilisinin yaptığı ve senaryosunu ise Brian Avenet-Bradley'in kaleme aldığı korku filminin başrollerinde Trista Robinson, Hannah Race, Paul Chirico, Marshal Hilton ve Elif Savaş üstleniyor.
Yönetmen: Brian Avenet-Bradley , Laurence Avenet-Bradley
Senaryo: Brian Avenet-Bradley
Oyuncular: Trista Robinson, Hannah Race, Paul Chirico, Marshal Hilton, Elif Savaş, Danilo Di Julio, Ian Heath, Norman Zeller, Curt Lambert, Anatol Felsen, John Ryan McLaughlin, William Sebastian Munoz
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Echoes of Fear
Yapımcı Firma: Ela Film
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 90 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 15.11.2019
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