ECM Başkanı Lagarde: Covid-19 Euro bölgesinde büyümeyi olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya ECM Başkanı Lagarde: Covid-19 Euro bölgesinde büyümeyi olumsuz etkiliyor - Son Dakika Dünya

ECM Başkanı Lagarde: Covid-19 Euro bölgesinde büyümeyi olumsuz etkiliyor

23 dakika önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasının Euro Bölgesi'nin büyümesine olumsuz etkisi olduğunu belirterek, “Virüs, üretimi yavaşlatacak, talebi azaltacak. İddialı ve koordineli mali politika yanıtına ihtiyaç var.” dedi.

ECM Başkanı Lagarde: Covid-19 Euro bölgesinde büyümeyi olumsuz etkiliyor, System.String[]

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasının Euro Bölgesi'nin büyümesine olumsuz etkisi olduğunu belirterek, "Virüs, üretimi yavaşlatacak, talebi azaltacak. İddialı ve koordineli mali politika yanıtına ihtiyaç var." dedi.


Lagarde, ECB Başkanı olarak bankanın bu yılın ikinci yönetim konseyi toplantısının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

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Avrupa Merkez Bankası, Christine Lagarde, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:01 
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