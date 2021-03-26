"EcoDrone"lar ile 2 milyon "tohum topu" toprakla buluşacak

Anadolu Efes, çevre teknolojileri geliştiren sosyal girişim Ecording ile birlikte, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında "2 milyon tohum topu"nu, yeşil şişeli ürünler vesilesiyle toprakla buluşturuyor.

Tohum topu atışı Artvin ve Mersin'de toplam 35 futbol sahası büyüklüğündeki alanda ecoDrone'lar ile gerçekleştiriliyor. Kırsal bölgelerde yaşayan ve iklim değişikliği nedeniyle gelir eşitsizliğinden etkilenen kadınlar tarafından hazırlanan tohum topları, Orman Haftası'nda toprakla buluşmaya başladı.

Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada, "Çalışmalar, Mersin ve Artvin'de Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen alanlarda yapılacak. İlk tohum topu atışları, Orman Haftası'nda Mersin'de yapılmaya başlandı. Tabiatımız Özel projesi kapsamında, Ecording'in kuşlardan ilham alarak geliştirdiği ecoDrone'larla toplam 35 futbol sahası büyüklüğündeki zor alanların ağaçlandırılması hedefleniyor" denildi. Anadolu Efes'te çevreye artı değerin her daim odaklarında olduğunu belirten Anadolu Efes Kurumsal İletişim ve İlişkiler Direktörü Selda Susal Saatçi "Sürdürülebilirlik konusunda özellikle son yıllarda giderek ivmelenen çalışmalarımız bulunuyor. Doğal kaynakların sorumlu kullanımından atık yönetimine, plastik kullanımını en aza indirmekten, döngüsel ekonomiye katkı sağlamaya kadar kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. Bunun için tedarikçilerimiz, üniversiteler ve girişimcilik ekosistemi ile yakın çalışmalar yapıyoruz" dedi ve ekledi: "Ecording de bizim girişimcilik ekosisteminde doğa dostu, sosyal fayda sağlayan, küresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu çözümler konusunda iş birliği yaptığımız girişimlerden biri. Bugün onlarla "Tabiatımız Özel" projesi için yanyana olmaktan mutluyuz. "Proje kapsamında iklim krizi ile mücadeye katkı sağlamak için 2 milyon tohum topunu ürettiğimiz yeşil şişeli ürünlerimiz vesilesiyle toprak ile buluşturuyoruz. Bu tohumlarının, ormanlara dönüşmesini heyecanla bekliyoruz."Anadolu Efes olarak, Ecording ile diğer bir heyecan verici çalışmamız da Ar-Ge üzerine olacak. Tohumların toprağa daha iyi tutunabilmesine yönelik yapılan Ar-Ge çalışmalarında, üretim prosesimizin yan ürünü olan malt çiminin kullanılması konusunda iş birliğine hazırlanıyoruz. "Çevre ve sürdürülebilirlik alanında tutku ile çalışmaya ve daha iyi bir dünya hayal eden girişimlerin yanında olmaya devam edeceğiz."

Ecording Kurucusu Mert Karslıoğlu, "Anadolu Efes ile yollarımız 2019'da İTÜ Çekirdek'te kesişti. O dönemde aldığımız Anadolu Efes Özel Ödülü çalışmalarımız için önemli bir kaynak yarattı. İş birliğimiz bununla sınırlı kalmadı, 'Evde Kal Ormanı' gibi çeşitli projelerde bir arada olmaya devam ettik. 'Tabiatımız Özel' projesiyle şimdi de yeşili yeşil üzerinden konuşuyoruz. Ecording olarak, bir yandan insan eli değmeyen sarp alanlarda ağaçlandırma çalışmaları yaparken, bir yandan da kadınlara alternatif gelir imkanı sunuyoruz. Projelerimiz kapsamında atışı yapılacak tohum topları, kırsal bölgelerde yaşayan ve iklim değişikliği nedeniyle gelir eşitsizliğinden etkilenen kadınlar tarafından üretiliyor" dedi.