Son Dakika Haberleri: Ecotron-3" Sanko Park Avm'de Sergileniyor

Ecotron-3" Sanko Park Avm'de Sergileniyor

1 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Otomobil, Robot ve Enerji Topluluğunun (ORET) tasarım ödüllü elektrikli otomobili "ECOTRON-3", Sanko Park'ta tanıtılıyor.

Ecotron-3
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Otomobil, Robot ve Enerji Topluluğunun (ORET) tasarım ödüllü elektrikli otomobili "ECOTRON-3", Sanko Park'ta tanıtılıyor.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018'de TÜBİTAK tarafından düzenlenen Efficiency Challenge Alternatif Enerjili Araç Yarışması'nda görsel tasarım ödülüne layık görülen "ECOTRON-3" isimli otomobil, farkındalık yaratmak amacıyla Sanko Park'ta sergilenmeye başlandı.

ORET öğrencilerinin kendi atölyelerinde ürettiği yüzde 100 yerli ve elektrikli otomobil "ECOTRON-3"e vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

İki gün sürecek tanıtımın amacının farkındalık yaratmak olduğunu belirten ORET Topluluk Başkanı Berk Topçuoğlu, "Tasarım ve analizlerini tamamladığımız ürünleri, kulüp çatısı altında kendi atölyemizde imal ediyoruz. Yaptığımız bu projeleri Gaziantep halkıyla buluşturmak istedik." ifadelerini kullandı.

Topçuoğlu, mühendislik öğrencileri olarak derslerde gördükleri teorik bilgileri topluluk çatısı altında pratiğe döktüklerini belirterek, "Yıllardır TÜBİTAK'ın Alternatif Enerjili Araç Yarışması'na katıldık ve birçok başarı elde ettik. Yerli otomobile geçişte bu yarışların önemini ve katılan öğrencilerin geleceğin otomotiv sektöründeki mühendisleri olabileceğini halka aktarıyoruz." açıklamasında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:40 Kaynak: AA

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Sanko, Teknoloji
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