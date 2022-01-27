ECOWAS, Burkina Faso'daki darbenin ardından yarın toplanacak - Son Dakika

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Burkina Faso'da 24 Ocak'ta yapılan darbenin ardından olağanüstü bir zirve düzenleyecek.

ECOWAS'tan yapılan açıklamada, Burkina Faso'daki gelişmelerin ardından yarın üye ülkelerin çevrim içi şekilde olağanüstü zirvede bir araya geleceği belirtildi.

Topluluk darbenin hemen ardından olayı şiddetle kınamış, Cumhurbaşkanı Roch Kabore'nin zorla istifa ettirildiğini belirtmişti.

Daha önce askerin yönetimi ele geçirdiği Mali ve Gine'ye çeşitli yaptırımlar uygulayan ECOWAS'ın yarınki zirvede de Burkina Faso'ya yaptırım kararı alması bekleniyor.

Burkina Faso'da darbe

Burkina Faso'da bir grup asker, 24 Ocak Pazartesi günü yönetime el koyduğunu açıklamış ve devlet televizyonu RTB'de darbe bildirisi okunmuştu.

Kendilerine "Kurtuluş ve Restorasyon için Yurtsever Hareket (MPSR)" adını veren grubun liderinin Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba olduğu duyurulmuştu.

Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Kabore daha sonra istifa etmişti.