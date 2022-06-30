ECOWAS'dan terörle mücadele planını destekleme çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

ECOWAS'dan terörle mücadele planını destekleme çağrısı

30.06.2022 12:49
ECOWAS'dan terörle mücadele planını destekleme çağrısı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), bölgedeki terörle mücadele planını desteklemek için doğru kaynakları seferber etme çağrısı yaptı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), bölgedeki terörle mücadele planını desteklemek için doğru kaynakları seferber etme çağrısı yaptı.

Gana Dışişleri Bakanı ve ECOWAS Arabuluculuk ve Güvenlik Konseyi Başkanı Shirley Ayorkor Botchway, Gana'nın başkenti Akra'da 48'inci ECOWAS Arabuluculuk ve Güvenlik Konseyi Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Botchway, Batı Afrika alt bölgesinde giderek artan terör saldırıları ve şiddet içeren aşırıcılığının endişe verici olduğunu belirtti.

Bölgede artan korkunç saldırıların kabul edilemez olduğunun altını çizen Botchway, bölgedeki terörizm ile mücadele için 2020-2024 ECOWAS Eylem Planı'nın uygulanmasını desteklemek için gerekli kaynakların seferber edilmesi çağrısında bulundu.

Botchway, toplantıda Mali, Gine ve Burkina Faso başta olmak üzere bölgedeki siyasi gelişmelerin yanı sıra Sahel Bölgesi'ndeki gelişmelerin ele alınacağını ifade etti.

Toplantıda ayrıca Ulusal Erken Uyarı Merkezlerinin uygulanması ve alt bölgedeki insani durumun da görüşüleceğine işaret eden Botchway, "Topluluk olarak bugün yapacağımız müzakerelerin bölgemize barış ve güvenliği getirmede daha fazla ilerleme kaydetmemize izin vereceğinden eminim." dedi.

YORUMLAR
500
Çin Dışişleri Bakanı: Çin, Shanghai İşbirliği Örgütü Üyeleriyle Ortak Bir Gelecek Oluşturmak İçin Çalışmaya Hazır Çin Dışişleri Bakanı: Çin, Shanghai İşbirliği Örgütü Üyeleriyle Ortak Bir Gelecek Oluşturmak İçin Çalışmaya Hazır Maymun çiçeği hakkında bilinmesi gerekenler Maymun çiçeği hakkında bilinmesi gerekenler
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Afrika, Gana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ECOWAS'dan terörle mücadele planını destekleme çağrısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:30 Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi
14:28 Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi
14:26 LGS sınavının tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, 25 Temmuz'da açıklanacak
13:52 Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı
13:38 Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, babasının repliğiyle veda etti: Ağlamayın be, böyle insanlara ağıt değil destan yaraşır!
13:30 Sevenleri Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ı sonsuzluğa uğurluyor: Cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi
13:29 Asgari ücrette kritik dönemeç! Komisyon bugünkü toplantısının ardından yeni rakam belli olacak
13:27 Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı: Stratejik istikrar ve nükleer silahsızlanma için diyaloğa hazırız
13:19 Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis'ten kolbastı şov! Renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu
12:16 Eski Galatasaraylı Pulgar'a tecavüz suçlaması! İddia sahibinden "Pulgar'ın evinde 5 kişi bana tecavüz ettiler" açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 14:51:40. #1.11#
SON DAKİKA: ECOWAS'dan terörle mücadele planını destekleme çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement