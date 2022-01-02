ECOWAS, Gana'nın başkenti Akra'da 9 Ocak'ta toplanacak - Son Dakika

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyeleri, Mali'deki son durumu görüşmek üzere Gana'nın başkenti Akra'da, 9 Ocak'ta toplanacak.

ECOWAS Komisyon Başkanı Jean Claude Kassi Brou, yaptığı açıklamada, Mali'deki son durumu ele almak için, 9 Ocak'ta Gana'nın başkenti Akra'da olağanüstü zirve düzenleneceğini söyledi.

Mali'de 24 Mayıs 2021'de darbeyle iktidara gelen cunta yönetimi, en iyi seçim koşullarının oluşturulabilmesi için ECOWAS'a 5 yıllık geçiş süreci teklif etmişti.

Mali'deki hükümetle ECOWAS arasında uzun süredir "seçim takvimi" tartışması yaşanıyor.

Başta ECOWAS olmak üzere uluslararası toplum ise seçimlerin belirlenen tarihte yapılması konusunda sık sık açıklamalarda bulunuyor.

Son olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bir heyet Mali'yi ziyaret etmiş ve seçim takvimine uyulması gerektiğini bir kez daha yinelemişti.