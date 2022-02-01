ECOWAS, Gine Bissau'da yaşananları "darbe girişimi" diye niteledi - Son Dakika

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Gine Bissau'da yaşananları yakından takip ettiklerini belirterek olayı "darbe girişimi" olarak değerlendirdi.
ECOWAS'tan yapılan yazılı açıklamada, Gine Bissau'da silah seslerinin duyulmasıyla başlayan süreci endişeyle izledikleri belirtildi.
ECOWAS'ın tüm darbe girişimlerini kınadığı kaydedilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun fiziksel bütünlüğünden askerin sorumlu olduğu bildirildi.
Açıklamada, askere "kışlana dön" çağrısı da yapıldı.
Gine Bissau'nun başkenti Bissau'da Cumhurbaşkanı Embalo'nun kabine toplantısı yaptığı sırada Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyulmuştu.
Kaynak: AA
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