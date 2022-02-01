Üye Girişi
ECOWAS, Gine Bissau'da yaşananları "darbe girişimi" diye niteledi - Son Dakika

ECOWAS, Gine Bissau'da yaşananları "darbe girişimi" diye niteledi

01.02.2022 19:38
ECOWAS, Gine Bissau'da yaşananları "darbe girişimi" diye niteledi

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Gine Bissau'da yaşananları yakından takip ettiklerini belirterek olayı "darbe girişimi" olarak değerlendirdi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Gine Bissau'da yaşananları yakından takip ettiklerini belirterek olayı "darbe girişimi" olarak değerlendirdi.

ECOWAS'tan yapılan yazılı açıklamada, Gine Bissau'da silah seslerinin duyulmasıyla başlayan süreci endişeyle izledikleri belirtildi.

ECOWAS'ın tüm darbe girişimlerini kınadığı kaydedilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun fiziksel bütünlüğünden askerin sorumlu olduğu bildirildi.

Açıklamada, askere "kışlana dön" çağrısı da yapıldı.

Gine Bissau'nun başkenti Bissau'da Cumhurbaşkanı Embalo'nun kabine toplantısı yaptığı sırada Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyulmuştu.

YORUMLAR
500

Darbe Girişimi, Batı Afrika, Darbe, Gine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ECOWAS, Gine Bissau'da yaşananları 'darbe girişimi' diye niteledi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:38 Müge Anlı'da Muharrem Elbay cinayetiyle gündeme gelen Zeynep Ergül için tahliye kararı verildi
19:37 Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken cinayet anının yayınlanmasına tepki gösterdi: Bu görüntülerle nasıl yaşayacağız?
19:09 Feci kaza! Bariyerlere ok gibi giren aracın sürücüsü hayatını kaybetti, arkadaşları hastaneye kaldırıldı
18:59 Türkiye'den gelen tepkilere cevap niteliğinde fotoğraf! Ebrar Karakurt sevgilisi İmge'yi kucağına alarak poz verdi
18:56 İki çocuğuyla yolun karşısına geçen anneyi ezerek öldürmüştü! O kamyon sürücüsü tutuklandı
18:55 18 yaşındaki genç kız terastan atladı! O anlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi
18:29 Magazin gündemine oturan iddia: Hadise ile Mehmet Dinçerler ayrıldı
18:28 Galatasaray gol makinesine kavuştu! Bafetimbi Gomis, İstanbul'a iniş yaptı
18:26 Üniversitede yemek yiyen 30 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
18:14 Ünlü oyuncu Wilma Elles, katıldığı programda İstanbul'da tacize uğradığı anları anlattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 19:44:51. #1.11#
SON DAKİKA: ECOWAS, Gine Bissau'da yaşananları "darbe girişimi" diye niteledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement