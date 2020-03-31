ECOWAS, Kovid-19 nedeniyle Nijerya'daki ofisilerini kapattı - Son Dakika

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Nijerya'daki ofislerini kapattı.

ECOWAS Komisyonu Başkanı Jean-Claude Kassi Brou, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya'da yayılan Kovid-19 nedeniyle bugünden itibaren başkent Abuja ve Lagos'taki ofislerin 3 haftalığına kapatıldığını belirtti.

Abuja ve Lagos'taki ECOWAS kurumlarının tüm çalışanlarından, evden çalışmalarını isteyen Brou, personelin salgınla ilgili yönergeleri takip etmesi gerektiğini söyledi.

Brou, ECOWAS bölgesinde Sierra Leone dışında 894 Kovid-19 vakası görüldüğünü, 24 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 5 bini geçerken, 170'den fazla kişi hayatını kaybetti.