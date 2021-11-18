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ECOWAS, Mali Başbakanı'nın da olduğu yaklaşık 150 üst düzey yetkiliyi yaptırım listesine aldı - Son Dakika

ECOWAS, Mali Başbakanı'nın da olduğu yaklaşık 150 üst düzey yetkiliyi yaptırım listesine aldı

18.11.2021 01:48
ECOWAS, Mali Başbakanı'nın da olduğu yaklaşık 150 üst düzey yetkiliyi yaptırım listesine aldı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), aralarında Mali Geçiş Dönemi Başbakanı Choguel Kokalla Maïga'nın ve geçiş hükümetinin neredeyse tamamının olduğu yaklaşık 150 Malili üst düzey yöneticiyi yaptırım listesine aldı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), aralarında Mali Geçiş Dönemi Başbakanı Choguel Kokalla Maïga'nın ve geçiş hükümetinin neredeyse tamamının olduğu yaklaşık 150 Malili üst düzey yöneticiyi yaptırım listesine aldı.

ECOWAS resmi sitesinden paylaştığı bildiride, Mali'de demokratik seçim takvimini açıklamayan yaklaşık 150 üst düzey yetkiliyi yaptırım listesine aldığını açıkladı.

Listede Başbakan Maïga ve Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop da dahil olmak üzere 27 bakan yer aldı.

Ağustos 2020'deki darbenin de arkasındaki isim olan Albay Assimi Goita'nın yaptırım listesinde yer almaması dikkatlerden kaçmadı.

Ayrıca, yasama organı olarak görev yapan Ulusal Geçiş Konseyi'nin 121 üyesi de yaptırım listesine alındı.

ECOWAS, 8 Kasım'da askeri darbelerin yaşandığı Mali'de demokratik seçimlerin bir an evvel düzenlenmesi çağrısını yaparak, ülkedeki cunta üyelerine de yaptırımların derhal uygulanacağını duyurmuştu.

Mali hükümeti ile uluslararası toplum arasında "seçim takvimi" tartışması

Mali'de askerlerin yönetimindeki hükümetin, açıkça ifade etmese de seçimleri erteleyerek geçiş sürecini uzatmak istediği biliniyor.

Geçiş sürecinin başbakanı Choguel Maiga, eylülde, seçimlerin birkaç hafta ya da ay ertelenebileceğini söylemişti.

Başta ECOWAS olmak üzere uluslararası toplum, seçimlerin belirlenen tarihte yapılması konusunda sık sık açıklamalarda bulunuyor.

Cunta ise kesin seçim tarihine, aralık ayında yapılacak ulusal istişareler sonucu karar verileceğini belirtiyor.

Ülkede 9 ayda ikinci darbe

Ağustos 2020'deki darbenin de arkasındaki isim olan Albay Assimi Goita, 24 Mayıs'taki kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığı gerekçesiyle ikinci bir askeri darbe yapmıştı.

Goita, 7 Haziran'da düzenlenen resmi törenle yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevine resmen başlamış, başbakanlığa da Maiga'yı getirmişti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Afrika, Başbakan, Albay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ECOWAS, Mali Başbakanı'nın da olduğu yaklaşık 150 üst düzey yetkiliyi yaptırım listesine aldı - Son Dakika


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