ECOWAS, Mali'nin 24 aylık geçiş süreci kararından memnun değil - Son Dakika
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ECOWAS, Mali'nin 24 aylık geçiş süreci kararından memnun değil

08.06.2022 16:00
ECOWAS, Mali'nin 24 aylık geçiş süreci kararından memnun değil

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Mali'nin 24 ay olarak belirlediği geçiş süreci kararını tepkiyle karşıladı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Mali'nin 24 ay olarak belirlediği geçiş süreci kararını tepkiyle karşıladı.

ECOWAS'tan yapılan yazılı açıklamada, sivil hayata geçiş ile ilgili ECOWAS ve Mali arasındaki görüşmeler sürerken Mali'nin 24 aylık sürede karar kılmasından üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, karara rağmen süre konusundaki görüşmelerin devam edeceği belirtildi.

Gelecek hafta ECOWAS adına Mali ile ilgili konularda arabuluculuk faaliyetlerinde bulunan eski Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan'ın Bamako'ya gideceği öğrenildi.

Önce Ağustos 2020'de darbe yapan askeri cunta ikinci darbe Mayıs 2021'den bu yana ülkenin yönetiminde bulunuyor.

ECOWAS ise hali hazırda 1 yılı aşkın süredir devam eden cunta yönetiminin 24 ay daha uzamasını istemiyor ve sivil hayata en geç 16 ay içinde dönülmesini talep ediyor.

Gana'nın başkenti Akra'da 4 Haziran'da düzenlenen zirvede de Mali'deki darbe konusunda anlaşmazlık yaşanmıştı.

Batı Afrikalı liderler Mali'ye yaptırım ve geçiş sürecine ilişkin kararını 3 Temmuz'da düzenlenecek zirvede açıklayacaklarını duyurmuştu.

Mali ile ECOWAS arasında "5 yıllık geçiş süreci" krizi

Mali'de 18 Ağustos 2020'de darbenin arkasındaki isim Yarbay Assimi Goita, 25 Mayıs 2021'de de yeni bir darbe yapmıştı.

Başta ECOWAS olmak üzere uluslararası toplum, Mali'den anayasal düzene geçiş için bir yol haritası belirlemesini istiyordu.

Mali, ocak ayında, sivil yönetime geçişin 5 yıl olacağını duyurmuş, demokratik seçimlerin bu sürenin sonunda düzenleneceğini açıklamıştı.

ECOWAS ve bölgesel örgütler ise 5 yılın çok uzun bir süre olduğunu belirterek, cunta yönetiminde yer alan isimlere ve Mali devletine çeşitli yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

ECOWAS ülkeleri, Mali'ye kara ve hava sınırlarını kapatmış, Mali ile ECOWAS ülkelerinin diplomatik ve ekonomik ilişkileri de askıya alınmıştı.

Mali, yaptırımlar karşısında sürüklendiği ekonomik kriz yüzünden bölgesel örgütleri ve uluslararası toplumu yaptırımların kaldırılması konusunda ikna etmeye çabalıyordu.

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Kaynak: AA

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