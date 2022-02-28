ECOWAS, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınadı - Son Dakika
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ECOWAS, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınadı

28.02.2022 15:30
ECOWAS, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınadı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınadı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınadı.

ECOWAS'tan yapılan açıklamada, özellikle siviller arasında kayıplara yol açan saldırının büyük endişeyle takip edildiği belirtilerek bu eylemin "şiddetle" kınandığı bildirildi.

Açıklamada, "ECOWAS, her iki tarafı da çatışmayı durdurmaya ve bu bölgede farklılıklarını çözmek için barışın çıkarına olan diyaloğu kullanmaya çağırıyor." ifadesine yer verildi.

ECOWAS ayrıca tüm taraflara, tüm üye ülkelerin Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarının güvenliğini sağlaması çağrısında bulundu.

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Batı Afrika, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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