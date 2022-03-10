ECOWAS, savunmasız insanların güvenliği konusunda çalıştay başlattı - Son Dakika

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), savunmasız insanların haklarını koruyacak çok paydaşlı çalıştay başlattı.

Nijerya'nın ECOWAS Daimi Temsilcisi Musa Nuhu, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Kovid-19'un uluslararası toplumun insan hakları sorunlarıyla ilgili kusurlarını ortaya çıkardığını belirtti.

Nuhu, bu 3 günlük çalıştayın, bölgenin insan ticaretiyle mücadele, çocuk hakları, mültecileri ve yerinden edilmiş kişileri kapsayan acil durum koruması, karma göç ve uluslararası insancıl hukuk programları konularına odaklanacağını söyledi.

Kovid-19'un bölge ekonomisini etkilediğine işaret eden Nuhu, "Bölgenin toparlanması ve daha iyi bir şekilde yeniden inşa edilmesi için zamana ihtiyacı olsa da toparlanma süreçlerinin sürdürülebilir olmasını sağlamak için her düzeyde proaktif önlemler alınmalı." dedi.

Nuhu, ECOWAS katılımcılarını ve geliştirme ortaklarını insan güvenliğinin korunmasını teşvik etmeye ve yaygınlaştırmaya çağırdı.