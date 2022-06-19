ECOWAS'tan Burkina Faso'ya 6 bin 500 tonluk gıda yardımı - Son Dakika
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ECOWAS'tan Burkina Faso'ya 6 bin 500 tonluk gıda yardımı

19.06.2022 03:08
ECOWAS'tan Burkina Faso'ya 6 bin 500 tonluk gıda yardımı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Burkina Faso'ya 6 bin 500 tonluk gıda yardımında bulundu.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Burkina Faso'ya 6 bin 500 tonluk gıda yardımında bulundu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ECOWAS, ülkedeki terör sorunu nedeniyle yerlerinden edilenler için 6 bin 500 tonluk gıda yardımını yetkililere teslim etti.

Teslimatta, ECOWAS Komisyonu Başkanı Jean-Claude Kassi Brou da hazır bulundu.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre saldırılarda, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Burkina Faso, Batı Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ECOWAS'tan Burkina Faso'ya 6 bin 500 tonluk gıda yardımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ECOWAS'tan Burkina Faso'ya 6 bin 500 tonluk gıda yardımı - Son Dakika
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