"Eçözüm açık bankacılık platformu 'PosRapor' ile büyüyor" - Son Dakika

"Eçözüm açık bankacılık platformu 'PosRapor' ile büyüyor"

22.05.2021 14:19

Eçözüm Bilgi Teknolojileri, açık bankacılık platformuna yeni ürünler eklediğini ve online ürünlere kolay erişimin sağlandığını duyurdu.

Eçözüm Bilgi Teknolojileri, açık bankacılık platformuna yeni ürünler eklediğini ve online ürünlere kolay erişimin sağlandığını duyurdu. 2020 yıl sonu itibariyle açık bankacılık platformunda yüzde 330 büyüme ve 1000'in üzerinde firma sayısına ulaştığını belirten şirket, sisteme PosRapor ve e-dbs ürünlerini dahil etmişti.

Tüm fiziki ve sanal pos hareketlerinin tek ekranda birleştirildiğini belirten Eçözüm Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Refik Sarıtepe, "Online bankacılık alanında yaşanan gelişmelerin neticesinde artan ürün çeşitliliği ve online ürünlere kolay erişim sayesinde birçok firma farklı bankalarla çalışmaya başladı. Birden çok banka ile aynı anda çalışan firmalar için farklı bankalarda bulunan hesapların takibi, hesap hareketlerinin muhasebeleştirilmesi gibi süreçlerde sunduğumuz en büyük ve etkili çözüm NetEkstre olmuştu. Çünkü bu çözüm ile firmalar tüm bankalardaki hesaplarını tek panel üzerinden görüntüleyebiliyor, anlık raporlar alabiliyor ve işlemleri kolayca ERP/muhasebe sistemlerine aktarabiliyor" diye konuştu.

ANLIK OLARAK TAKİP EDİLEBİLİYOR

Sarıtepe konuya ilişkin açıklamasında, "Farklı bankalarda fiziki ve sanal posu olan ve bu poslar üzerinden ödeme alan firmalar için ise sunduğumuz diğer bir çözümümüz PosRapor oldu. Ürün ile firmalar tüm fiziki ve sanal poslarından gerçekleşen işlemleri tek ekran üzerinden anlık olarak takip edebiliyorlar" dedi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "PosRapor, firmaların ihtiyaç ve talepleri neticesinde güncel teknolojiler ile geliştirildi ve üretimden perakendeye kadar tüm sektörlerdeki firmaların kullanabileceği bir ürün haline getirildi. PosRapor ile firmalar hem fiziki posları hem de sanal posları üzerinden yapılan pos tahsilatlarını ve bunların akıbetlerini tek ekrandan takip edebiliyor ve ERP sistemlerine entegre edebiliyorlar. Ürün le özellikle sanal ve fiziki poslarında banklar ile blokeli çalışan firmalar, pos tahsilatlarındaki geri ödeme takiplerini ve nakit akışlarını çok kolay bir şekilde görüntületebiliyor. Bunun yanında yapılan işlemlerin hangi poslardan hangi koşullarda gerçekleştiği gibi detayları görmeleri ve bu sayede pos tahsilatlarındaki kaçak ve kayıpları optimize edecek önlemleri almaları mümkün olabiliyor. Ayrıca ürünle birlikte işletmelerin POS yönetimini kolaylaştırarak sürece ilişkin dijital çözümler sunuyor" bilgilerine yer verildi.

OPERASYONEL YÜKLERDEN KURTARIYOR

Sistemin ERP/muhasebe sistemleriyle anında entegre olduğunu da belirten Sarıtepe şu ifadeleri kullandı:

Fiziki ve sanal POS raporlama sistemi PosRapor, POS cihazlarındaki tüm verileri banka fark etmeksizin tek bir ekranda topluyor. Toplanan bu verileri firmanın kullandığı ERP/ muhasebe programlarıyla doğrudan paylaşma olanağı da sunuyor. Böylece firmalar, POS cihazlarından geçen işlemleri otomatik olarak muhasebeleştirebiliyor. PosRapor'un ERP ve muhasebe programlarıyla kolay entegrasyon özelliği, işletmeleri operasyonel iş yükünden kurtarırken zaman ve iş gücü bakımından da önemli avantajlar elde etmelerini sağlıyor."

"Fiziki veya sanal POS cihazlarınızdan geçen tüm işlemleri tek bir uygulama üzerinde konsolide edebilme imkanı sunan sistem, POS işlemlerine ilişkin detaylı bilgilere firmanın anında erişebilmesine ve bu verileri işleyerek kendi analizlerini hazırlamasına da yardımcı oluyor.  Elde edilen satış gelirinin hangi mağazadan ve hangi POS terminalinden, ne zaman yapıldığını, peşin veya taksitli satış türlerini, yapılan işlemin varsa komisyon tutarını ve bankaların uyguladığı bloke gün sayısı gibi tüm detaylar kolayca görüntülenebiliyor. PosRapor ile firma şubelerinin veya satış kanallarının performanslarını değerlendirip, bankalara göre satış gelirlerini görebiliyor ve bu veriler ışığında satış verimliliğini artıracak kararları kolaylıkla alabiliyor."


Eçözüm açık bankacılık platformu 'PosRapor' ile büyüyor
Eçözüm açık bankacılık platformu 'PosRapor' ile büyüyor
Eçözüm açık bankacılık platformu 'PosRapor' ile büyüyor

Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Eçözüm açık bankacılık platformu 'PosRapor' ile büyüyor' - Son Dakika


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