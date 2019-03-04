Ecre Avrupa İkincisi
1 saat önce
Judo Avrupa Kupasında Düzceli sporcu Ecre Alayıldız ikinci oldu.
Judo Avrupa
Kupasında Düzceli sporcu Ecre Alayıldız ikinci oldu. Türkiye
Şampiyonu olan Düzce ili judo sporcusu Ecre Alayıldız, bu sene yapılacak Avrupa Şampiyonası Dünya Şampiyonası
ve Gençlik Oyunları için Avrupa Kupası müsabakalarına başladı. İlk Avrupa Kupasında final oynayıp ufak bir hatayla ikinci olan Ecre, 08-12 Mart 2019 tarihleri arasında Hırvatistan
'ın Zagrep şehrinde yapılacak olan en iyilerinin yarıştığı Avrupa kupasında mindere çıkacak.
Kürsüde gözyaşlarını tutamayan Ecre Alayıldız, "Eğer hedefiniz şampiyonluksa gümüş madalyaya sevinemezsiniz. Bende sevinemezdim. Şampiyon olmak için dökülen her gözyaşı kutsaldır ve ileriye taşır. En iyisini yapana kadar çalışmaya devam edeceğim daha yeni başladım" dedi. - DÜZCE
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:24 Kaynak: İHA
Fikret Orman, Şenol Güneş'in Yerine Samet Aybaba'yı Düşünüyor
Cüneyt Çakır, Porto-Roma Maçını Yönetecek
ABD'de Oynanan Maçta Hakem Adeta Buz Tuttu
Konyasporlu Jahovic, Kullanmak İstemediği Penaltı Kaçınca Pişman Oldu