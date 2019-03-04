Son Dakika Haberleri: Ecre Avrupa İkincisi

Ecre Avrupa İkincisi

1 saat önce

Judo Avrupa Kupasında Düzceli sporcu Ecre Alayıldız ikinci oldu.

Ecre Avrupa İkincisi, System.String[]
Judo Avrupa Kupasında Düzceli sporcu Ecre Alayıldız ikinci oldu.

Türkiye Şampiyonu olan Düzce ili judo sporcusu Ecre Alayıldız, bu sene yapılacak Avrupa Şampiyonası Dünya Şampiyonası ve Gençlik Oyunları için Avrupa Kupası müsabakalarına başladı. İlk Avrupa Kupasında final oynayıp ufak bir hatayla ikinci olan Ecre, 08-12 Mart 2019 tarihleri arasında Hırvatistan'ın Zagrep şehrinde yapılacak olan en iyilerinin yarıştığı Avrupa kupasında mindere çıkacak.

Kürsüde gözyaşlarını tutamayan Ecre Alayıldız, "Eğer hedefiniz şampiyonluksa gümüş madalyaya sevinemezsiniz. Bende sevinemezdim. Şampiyon olmak için dökülen her gözyaşı kutsaldır ve ileriye taşır. En iyisini yapana kadar çalışmaya devam edeceğim daha yeni başladım" dedi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:24 Kaynak: İHA

Düzce, Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fikret Orman, Şenol Güneş'in Yerine Samet Aybaba'yı Düşünüyor Cüneyt Çakır, Porto-Roma Maçını Yönetecek

ABD'de Oynanan Maçta Hakem Adeta Buz Tuttu Konyasporlu Jahovic, Kullanmak İstemediği Penaltı Kaçınca Pişman Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 12:14:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ecre Avrupa İkincisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]